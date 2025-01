Dschungelcamp: Penis-Blitzer! Erster Promi nackt im Tümpel

Gold Coast (Australien) - Die Wartezeit aufs Dschungelcamp war durch die Legenden-Staffel im August nicht ganz so lang wie sonst. Am Freitag startete die 18. Staffel in Australien. Mit dem ersten Gesprächsstoff.

Als verkündet wird, wer in die Dschungelprüfung gewählt wurde, merkt Jürgen an, dass er heute Geburtstag hat.

"Diese Masse an Fleisch hätte man nicht essen können", behauptet Jörg. Edith kontert in Gedanken an ihren Mann Eric: "Mein Mann hat sechs Augen gegessen, klar geht das!"

Der Ex-Sky-Kommentator zündet die Bombe mit einem: "Du hast doch vorhin 'mein Ex-Mann' gesagt." Findet die gebürtige Leipzigerin nicht so cool: "Dreh' so ein Ding nicht. Ich hab zwei Kinder da draußen, ich will nicht, dass da in der Schule irgendeine Scheiße ..."

Sie will das Thema totschweigen. Aber echauffiert sich - ausgerechnet gegenüber Sam.