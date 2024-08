Schwänze, Innereien, Augen: Dieser Promi würgt sich zur Dschungelcamp-Legende

Südafrika - Der Dschungel hat ein neues Oberhaupt! In Südafrika hat sich Georgina Fleur (34) im Finale von " Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden " zur Königin gekrönt. Um am Ende 100.000 Euro einzusacken, musste sie noch ein paar Torturen über sich ergehen lassen.

"Ich hab's geschafft. Oh mein Gott, ich kann es nicht fassen, das fühlt sich so unecht an", freut sich die alleinerziehende Mutter über den satten Gewinn.

Gigi Birofio (24) wurde am Ende Dritter. © RTL

Zuvor wurden von den fünf verbliebenen Promis je zwei Nominierungsstimmen vergeben. Gigi Birofio (24) war bereits fürs Finale qualifiziert, ihm folgten dorthin Kader und die spätere Siegerin Georgina. Sarah Knappik (37) und Mola Adebisi (51) mussten das Camp räumen.

In der Halbfinal-Prüfung "Alles eine Plage der Zeit", die Georgina zufolge "wie eine Folterkammer" aussieht, bekommt es das Trio mit Schlangen im Gesicht, Kampfameisen an den Händen und Kakerlaken an den Beinen zu tun. Gleichzeitig soll für möglichst exakt sechs Minuten lang ein Buzzer gedrückt werden. Georgina und Kader ziehen so ins Finalspiel ein.

Und in diesem, wie soll es anders sein, wird noch einmal geschlemmt. Allerdings nicht lecker, lecker, sondern eklig, eklig.

Anlässlich des 20-jährigen Dschungelcamp-Jubiläums hatte RTL die sommerliche Allstars-Staffel mit 13 Ex-Teilnehmern durchgeführt. Wohl kein One-Hit-Wonder! "Im Januar sorgen wir für Nachschub und wir hoffen, vielleicht gibt's dann noch mal so eine Legenden-Staffel", kündigt Moderatorin Sonja Zietlow (56) an.