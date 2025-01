RTL in Alarmbereitschaft: Droht Absage des Dschungelcamps?

Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) bilden auch diesmal wieder das Moderatoren-Duo für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". © Pascal Bünning/RTL+/dpa

Nur einen Steinwurf vom RTL-Drehort an der Gold Coast in Down Under entfernt, sorgen derzeit Orkanböen, Hagel und sintflutartiger Regen für Verwüstung. Zehntausende Menschen bei Brisbane sind ohne Strom. Doch damit nicht genug: Weitere Unwetter sind im Anmarsch.

Demnach werden auch am 23. Januar heftige Stürme über die Region rund um das Promi-Lager erwartet. Also genau dann, wenn Lilly Becker (48), Sam Dylan (33) und Co. in das Camp einziehen und sich um die besten Pritschen streiten sollen.

Laut "Bild" seien die Menschen vor Ort bereits stark verunsichert, da das Wetter in den vergangenen Jahren immer unbeständiger geworden sei. Die Behörden würden bereits vor Überschwemmungen warnen - Vorsichtsmaßnahmen sollen getroffen werden.

Ist der "IBES"-Start damit ernsthaft in Gefahr? "Extreme Wetterlagen kommen in der Region rund um das Dschungelcamp immer wieder vor. Unser Sicherheitsteam hat die aktuellen Wetterprognosen sehr genau im Blick", erklärte ein RTL-Sprecher dem Blatt.