Dschungelcamp 2024: Start steht fest, doch zwei Sendetermine irritieren

An den beiden Sonntagen vor dem Finale - gemeint sind der 21. und 28. Januar - gibt es allerdings eine Neuerung, die IBES-Fans wohl ganz und gar nicht erfreuen dürfte. Zwar starten die Live-Shows an diesen Terminen wie erwähnt bereits um 20.15 Uhr, dafür sind die jeweiligen Folgen jedoch extrem kurz und enden schon um 20.55 Uhr.

So wird selbst das Finale am 4. Februar erst ab 22.15 Uhr ausgestrahlt.

Sie stehen bereits als Kandidaten von IBES 2024 fest: Heinz Hoenig (72) und Cora Schumacher (46). © Montage: Henning Kaiser/dpa

An den beiden besagten Sonntagen bekommt die National Football League (NFL) aus den USA den Vortritt vor dem australischen Dschungel.

So überträgt RTL ab dem 13. Januar alle Spiele der NFL-Playoffs live im Free-TV - einschließlich der "Divisional Round" und der Entscheidung in der "Conference Championships" an den zwei IBES-Sonntagen.

Zurückstecken muss dann auch die Dschungel-After-Show ("Die Stunde danach") mit Angela Finger-Erben (43) und Olivia Jones (54), die täglich direkt im Anschluss an die regulären IBES-Folgen bei RTL gesendet wird.

Wegen der NFL-Übertragungen wird es den Talk an drei Tagen (20., 21. und 28. Januar) allerdings nur im Stream bei RTL+ zu sehen geben.

Das große Wiedersehen, bei dem die Dschungel-Stars am Tag nach dem Finale erstmals wieder in Australien aufeinandertreffen, läuft am 5. Februar um 20.15 Uhr. Zudem wird es noch ein "Nachspiel" geben, das zwei Wochen später am 15. Februar (Sonntag) um 20.15 Uhr - dann wieder aus Deutschland - gesendet wird.