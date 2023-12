Dschungelcamp 2024: Nächste Kandidatin offenbar fix - Playboy-Blondine ist dabei!

Köln/Australien – Die nächste Kandidatin für das Dschungelcamp 2024 steht offenbar fest! Einem Medienbericht zufolge soll TV-Moderatorin und Modedesignerin Sarah Kern (55) bald am Lagerfeuer im australischen Busch Platz nehmen.

Sarah Kern (55) soll als Kandidatin am Dschungelcamp 2024 teilnehmen. © Ursula Düren/dpa

Nachdem mit Heinz Hoenig (72) und Cora Schumacher (46) die ersten beiden Teilnehmer der 17. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" bereits offiziell bestätigt wurden, ist jetzt anscheinend der nächste Name durchgesickert.

Wie Express.de berichtet, stand Sarah Kern angeblich schon seit Jahren auf dem Wunschzettel von RTL. Jetzt ist der Dschungel-Deal offenbar in trockenen Tüchern und die 55-jährige Blondine bereit für die Reise nach Down Under.

Kern hat in der Vergangenheit bereits einige TV-Erfahrung gesammelt. 2017 nahm sie etwa an der fünften Staffel von "Promi Big Brother" teil.

Ihre Karriere startete die Deutsch-Dänen schon mit 16 Jahren als Model. Später posierte sie unter anderem für das Männermagazin "Playboy". Darüber hinaus arbeitet sich als Moderatorin des Shopping-Senders "Channel21" und verkauft dort ihre eigene Mode.