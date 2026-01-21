Egal ob Club oder Festival: Mit diesem Promi feiert Party-Queen Mirja du Mont gerne

Hamburg - Wenn es für Mirja du Mont (49) nicht gerade in den Dschungel geht, feiert die Schauspielerin gerne auf Festivals oder in Clubs. Dabei hat sie prominente Begleitung.

Die Schauspielerin (49) geht privat gerne feiern und das auch in freizügigen Outfits. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

Das Model verrät im Interview mit RTL, dass es privat gerne mal feiern geht. Auf die Aussage, dass die Schauspielerin wie eine graue Maus wirken würde, antwortet die 49-Jährige: "Ich glaube, ich bin einfach nur diese Fassade. Aber innen drin bin ich komplett wild und verrückt."

Was der ein oder andere bei ihrem Anblick vielleicht nicht vermuten würde: Die zweifache Mutter geht gerne mal in Berlin im Berghain feiern.

"Ich meine, H.P. kommt da auch immer so gut rein. Also ich liebe einfach elektronische Musik", so die "Dschungelcamp"-Teilnehmerin. Mit dem Scooter-Sänger (61) ist die Hamburgerin schon ewig befreundet.

Doch nicht nur die Techno-Musik in den Clubs hat es ihr angetan. Sie sei auch schon im "KitKatClub" gewesen.

In diesem Club steht freizügige bis gar keine Kleidung auf der Tagesordnung. Außerdem ist er für seine sexuelle Freizügigkeit bekannt. Wer sich nicht an den Dresscode hält, kommt nicht rein.