Egal ob Club oder Festival: Mit diesem Promi feiert Party-Queen Mirja du Mont gerne
Hamburg - Wenn es für Mirja du Mont (49) nicht gerade in den Dschungel geht, feiert die Schauspielerin gerne auf Festivals oder in Clubs. Dabei hat sie prominente Begleitung.
Das Model verrät im Interview mit RTL, dass es privat gerne mal feiern geht. Auf die Aussage, dass die Schauspielerin wie eine graue Maus wirken würde, antwortet die 49-Jährige: "Ich glaube, ich bin einfach nur diese Fassade. Aber innen drin bin ich komplett wild und verrückt."
Was der ein oder andere bei ihrem Anblick vielleicht nicht vermuten würde: Die zweifache Mutter geht gerne mal in Berlin im Berghain feiern.
"Ich meine, H.P. kommt da auch immer so gut rein. Also ich liebe einfach elektronische Musik", so die "Dschungelcamp"-Teilnehmerin. Mit dem Scooter-Sänger (61) ist die Hamburgerin schon ewig befreundet.
Doch nicht nur die Techno-Musik in den Clubs hat es ihr angetan. Sie sei auch schon im "KitKatClub" gewesen.
In diesem Club steht freizügige bis gar keine Kleidung auf der Tagesordnung. Außerdem ist er für seine sexuelle Freizügigkeit bekannt. Wer sich nicht an den Dresscode hält, kommt nicht rein.
Mirja du Mont lässt sich nichts vorschreiben
Am liebsten würde die zweifache Mutter allerdings auf Festivals gehen. Dort trägt sie gerne auffällige, körperbetonte Kostüme.
Wem das nicht passt, für den hat die Schauspielerin eine Antwort parat: "Wenn du mich nicht sehen willst, dann dreh dich einfach um. Ich stehe auch noch mit 70 da, wenn ich gesund bin. Also ich mache einfach das, wozu ich Bock habe."
Generell würde die Schauspielerin nichts darauf geben, was ihr Umfeld von ihr hält. "Wenn mir irgendjemand was verbieten will oder vorschreiben will, dann bin ich raus", sagt das Model.
Jeder könne machen, was er wolle. Ihr vorschreiben könne jedoch keiner was: "Ich werde weiterhin so leben, wie ich lebe, solange ich niemandem wehtue."
