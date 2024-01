Dschungelcamp leert sich: Anya ist die Nächste, die fliegt

Haben Mike und Leyla hinter dem Rücken ihrer Mitstreiter geknutscht? Noch nicht! "Von mir aus hätte da auch ein Kuss sein können. Der hat so süße Teddybär-Augen. Der ist schon cute", schwärmte Leyla im Anschluss an das gemeinsame Abenteuer.

Trotzdem kommen in diesen Tagen keine Kakerlaken und anderes Ungeziefer an den Streitereien und unterschwelligen Anschuldigungen zwischen Mike Heiter (31), Kim Virginia (28) und Erzfeindin Leyla Lahouar (27) vorbei.

Exakt jene, die schon Leyla an der Seite von Twenty4Tim (23) in der Vorwoche nach rund drei Sekunden panisch abgebrochen hatte.

Autsch, das dürfte weh getan haben. Bis an die Belastungsgrenze und noch weiter gehen auch Ex-Fußballer David Odonkor (39) und Sängerin Lucy Diakovska (47) in der Dschungelprüfung.

An ihren einstigen Loverboy kommt die Dschungel-Zicke aber offenbar nicht mehr heran... "Lass uns einfach anschweigen, das ist das Beste. Ich hab einfach keinen Bock mehr mit dir zu reden, ehrlich", knallt der Ex von Elena Miras (31) der 28-Jährigen am Campfeuer vor die Füße.

Nach der Prüfung kennt die Sängerin der "No Angels" kein Halten mehr. © RTL

In tierischer Begleitung heißt es für sie also in unterirdischen Betten zehn passende Schlüssel zu finden, um am Ende des Tages für Lohn und Brot statt Reis und Bohnen zu sorgen.

Voller Konzentration kämpfen sich der Star des Deutschen Sommermärchens von 2006 und die erfolgreiche "No Angel"-Sängerin durch die Prüfung, um Ende voller Stolz mit zehn Sternen wieder an die Oberfläche zu kommen.

Mit einem geballten "Jaaaaa maaaaaaan!" ließ der Crush von Anya Elsner seiner Anspannung freien Lauf. Auch Prüfungs-Partnerin Lucy kriegt sich kaum ein vor Freude und fällt dem Ex-Kicker himmelhoch jauchzend um den Hals.