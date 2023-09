Dschungelcamp feiert 20. Jubiläum: Das plant RTL

Sonja Zietlow (55) und Jan Köppen (40) dürfen im kommenden Jahr gleich zwei Mal aus dem Dschungel moderieren. © picture alliance/dpa/RTL+

So arbeite der Privatsender derzeit an einer Sommerstaffel seines TV-Dauerbrenners. Produziert werde die zusätzliche Staffel laut Branchenmagazin "DWDL" in Südafrika. Hier gastierte das Dschungelcamp coronabedingt bereits im Januar 2022.

Und die Kandidaten? Die sollen keine Unbekannten sein! Denn anlässlich des Jubiläums sollen in Südafrika Promis aus den vorangegangenen 16 Staffeln gemeinsam am Lagerfeuer sitzen. Somit kommen stolze 179 Kandidaten infrage.

Aktuell sei RTL dabei, seine ehemaligen Stars anzufragen - ganz nach dem Motto "Ich bin ein Star - Lasst mich wieder rein!".

Im Gegensatz zum Dschungelcamp in Australien werde die Sommerausgabe allerdings vorproduziert und damit nicht tagesaktuell ausgestrahlt.