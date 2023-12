Dschungelcamp-Leyla gesteht: Sie hat "ANGST"! Wird sie die Zicke im Camp?

Frankfurt am Main - Das berüchtigte RTL-Dschungelcamp geht in knapp drei Wochen an den Start. Seit dem gestrigen Freitag sind die zwölf Promis und Reality-Sternchen bekannt, die sich dabei den Ekel-Prüfungen stellen werden. Eine von ihnen räumte offen ein, dass sie Angst vor der Reise in das australische Outback hat.