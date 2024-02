Dschungelcamp: Krasse Entscheidung über Rausschmiss - ER muss gehen!

Kim (28) wurde "berühmt durch eine Bums-Insel-Show", und sie benimmt sich auch so. © RTL

Sie wurde einst "berühmt durch eine Bums-Insel-Show", und sie benimmt sich auch so: Ex-Flugbegleiterin Kim Virginia (28). Dass sie es überhaupt so weit geschafft hat, liegt vielleicht an ihren gemachten Rundungen oder eben an ihrer "speziellen" Art. In Kim brodelt es gewaltig, mal wieder ...

Die wenigsten Anrufe an Tag 12 stürzen die Busch-Wimpern samt Kim in tiefe Wirren. "Ich will bleiben", so Kim zu Tim. Der lobt sie zwar. Ob das einen Rauswurf verhindert, bleibt abzuwarten.

Auch während der Nachtwache ist Kim samt Leyla (27) nicht begeistert. Die "Heiter-CD dreht sich", mal wieder.

Der gestrige Brief, den Kim "von ihrem Schamanen" bekommen hat, ist nämlich Thema.

"Dein Schamane schreibt, dass du dich doch einfach mal auf dich konzentrieren sollst – aber das machst du nicht. Du hast bestimmt so geile Seiten an dir, aber die zeigst du nicht, weil du dich die ganze Zeit mit dem Thema Mike beschäftigst, das negativ ist – auch für dich und den Rest."