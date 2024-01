Dschungelcamp: Busch-Promis lüften ihre Geheimnisse! Sex mit Pocher oder Bohlen?

Australien - An Tag 12 wird es schlüpfrig im " Dschungelcamp ": Zwei TV-Camper beim D-Promi-Auffangsender RTL malen sich in schillerndsten Farben Beischlaf-Fantasien mit Stars der Extraklasse aus. Für "Das Boot"-Ikone Heinz Hoenig (72) ist der Aufenthalt im intellektuellen Dilettantenstadl vorzeitig vorbei.

Bei Kim Virginia (28) und Twenty4Tim (23) dreht sich im Camp alles nur um die schönste Nebensache der Welt. © RTL

Es geht mit Kim Virginia (28) und Twenty4Tim (23) direkt in den Offenbarungs-Modus und ans Eingemachte. Mit wem würden sie gerne die Laken zum Glühen bringen? Für die 28-Jährige steht direkt fest: Dieter Bohlen (69) ist das Objekt ihrer Begierde.

Tim drückt auf die Sex-Tube und orakelt mit Blick auf den Pop-Titan:

"Hat er nur Geld oder vögelt er auch geil? Ich frage mich das seit Jahren! Bei dem geht's sicher richtig 'You're My Heart, You're My Soul'-mäßig und dann wird durchgescheppert im Remix", gerät der Influencer in Ekstase. "Dieter Bohlen, das klingt ja schon so mächtig. Bohlen."

Auch beim Gedanken an ein mögliches Techtelmechtel mit Moderatorin Nazan Eckes (47) ist er von der Rolle, während Kim sich für "Dschungelcamp"-Moderator Jan Köppen (40) erwärmen kann. "Ich mag eloquente Männer", schwärmt sie.

Bei Oliver Pocher (40) brandet bei dem Realität-TV-Sternchen ebenfalls Begeisterung auf und wundert sich im selben Atemzug: "Erstmal unsympathisch, aber warum kriegt er die ganzen heißen Chicas? Da wird doch nicht alles an ihm verkehrt sein."

Auf eine Einladung des Comedians zum Essen habe Tim noch nicht geantwortet. Sex käme ihm nicht in die Tüte. Sein Herz schlage eher für Sänger und Rapper. Da bekomme er "einen hormonellen Einschuss".