Weitere Dschungelcamp-Kandidaten enthüllt: Diese Promi-Tochter zieht wohl ein!

Dziwak war bereits in zahlreichen Dating-Formaten zu sehen. Im vergangenen September wurden er und seine Partnerin erstmals Eltern . Mohamed ist ebenso kein Kind von Traurigkeit und dürfte vor allem wegen seiner ehemaligen Beziehung zu einer anderen designierten Dschungelcamperin für Aufsehen sorgen.

Wie die BILD aus Insider-Kreisen erfahren haben will, wird Alessia Herren (22), die Tochter des verstorbenen Kölner Entertainers und Party-Schlagerkönigs Willi Herren (†45), ins Dschungelcamp einziehen.

Die Dschungelcamp-Moderatoren Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) sind noch auf der Suche nach den neuen Kandidaten für das anstehende Dschungelcamp. © Pascal Bünning/RTL+/dpa

Allein die Tatsache, dass beide im RTL-Dschungel aufeinandertreffen, könnte schon für Beef sorgen. Schließlich soll Koc mittlerweile mit einem anderen ehemaligen Freund wieder zusammen sein.

Die einstige "Make Love, Fake Love"-Single-Lady wurde jetzt in Südafrika Seite an Seite mit ihrem Ex Jannik Kontalis (28) gesichtet.

Auffällig ist, dass RTL beim diesjährigen Cast der beliebten Reality-Trash-Show offenbar noch verstärkter auf Stars seiner bisherigen Dating- und Reality-Formate zurückgreift.

Daneben kamen bereits zuvor Gerüchte über eine Teilnahme der beiden Schauspieler Nina Bott (46) und Timur Ülker (35) sowie der Ex-Frau von Tennislegende Boris Becker (57), Lilly Becker (48), auf.