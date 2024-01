"Dschungelcamp"-Legende Dr. Bob: Kaum einer kennt seine Horror-Vergangenheit!

Robert "Bob" McCarron (72), besser bekannt als Dr. Bob ist auch dieses wieder im Dschungelcamp dabei. © RTL / Stefan Thoyah

Doch was niemand weiß: Bevor der 72-Jährige als Parademic, also als Sanitäter in der Dschungelshow mitgewirkt hat, hatte Dr. Bob eine Horror-Vergangenheit. Denn Robert McCarron, wie er eigentlich heißt, war nämlich in Australien in der Filmbranche tätig.

Als Maskenbildner und Special-Effects-Künstler hatte er bei großen Hollywood-Produktionen mitgewirkt und war für auch für Projekte verantwortlich, wo das Blut nur so geflossen ist.

Unter anderem stellte McCarron Prothesen für Star-Regisseur Peter Jackson (62), der die Regie für die Trilogie "Herr der Ringe" geführt hat, her.

Genauer gesagt für den Horrorfilm "Braindead" aus dem Jahr 1992. Dabei handelt es sich um eine Splatterorgie, in der das Blut nur in Strömen fließt.

Mitverantwortlich dafür: "Dschungelcamp"-Arzt Dr. Bob!