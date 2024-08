Dschungelcamp-Legenden zeigen Luxus-Gegenstände: Doch ein Mitbringsel irritiert

Auch die 20. Jubiläumsstaffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" wird wieder von Jan Köppen (41) und Sonja Zietlow (56) moderiert. © RTL / Pascal Bünning

Am morgigen Donnerstag (20.15 Uhr/RTL+) geht's endlich los: 13 Stars ziehen ins südafrikanische Dschungelcamp und kämpfen bei der Sommer-Variante von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" um die Krone.

Kurz vor dem Start der Jubiläumsstaffel haben die prominenten Teilnehmer nun auf dem offiziellen Instagram-Kanal von "IBES" verraten, welche Luxusgegenstände sie mit ins Camp nehmen werden - einige davon sorgen allerdings für Fragezeichen.

Während sich Danni Büchner (46) für ein Kissen mit Fotos ihrer Liebsten (und vor allem von sich selbst) sowie die allseits beliebten Ohrstöpsel entschied, packte Reality-Star David Ortega (38) nämlich gleich zwei Deutschland-Fahnen in seinen Koffer. Was ihm die in Südafrika nützen? Ungewiss.

VIVA-Legende und Neu-Papa Mola Adebisi (51) dachte da schon ein wenig weiter, entschied sich unter anderem für ein Kissen, um sich im Camp zumindest ein wenig Komfort zu sichern.