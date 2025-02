Eklat beim Dschungelcamp-Nachspiel: Stars gehen aufeinander los - Grund ist eine Frau!

Köln - Am gestrigen Mittwoch fanden die Dreharbeiten für den zweiten Teil der Wiedersehensshow des " Dschungelcamps " statt. Dabei kam es zu turbulenten Szenen.

Zu viel für Jörg, der daraufhin vom früheren Leichtathleten angeblich wissen wollte, wie er so etwas behaupten könne.

Angespannte Stimmung zwischen dem ehemaligen Leichtathleten und Jörg Dahlmann (66). © RTL

Anschließend soll die Stimmung sehr explosiv gewesen sein, wie das Medium weiter schreibt. "Jürgen konnte nicht nachvollziehen, wie Jörg so etwas einfach vor der Kamera behaupten könne. Jürgen meinte, er sei kurz davor, Jörg in den Schwitzkasten zu nehmen", erzählt eine Quelle zu BILD.

Eine unangenehme Situation für alle Beteiligten - auch für Francesca Elstermeier (64), die Lebensgefährtin von Jürgen.

Diese verließ entrüstet ihren Platz im Zuschauerbereich und stellte klar, dass nicht sie sich an Jörg Dahlmann, sondern er sich an ihr herangemacht habe. "Ich habe ihn abblitzen lassen!", ließ die 64-Jährige alle Anwesenden wissen.

Was noch alles im zweiten Teil der Reunion passiert ist, könnt Ihr am 23. Februar 2025 um 20.15 Uhr in "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das Nachspiel" sehen. Gezeigt wird die Show bei RTL und RTL+.