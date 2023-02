Dschungel-Prinz Gigi Birofio über seine neue Beliebtheit bei älteren Damen: "Das ist voll überfordernd!"

Hamburg/Stuttgart – Dschungelprinz Gigi Birofio (23) ist gerade auf einem echten Höhenflug. Seit seiner Teilnahme am RTL-Dschungelcamp fühle er sich "wie ein Astronaut, der gerade hochfliegt", gestand der Reality-TV-Star gegenüber TAG24. Im Rahmen der Eröffnungsfeier von "HOB'S Hut of Burger" in der Hamburger Europa-Passage verriet er außerdem, warum ihn Omas aktuell überfordern und er beim Essen immer noch vorsichtig sein muss.