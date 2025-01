DSDS-Star Daniel Lopes blickt auf Zeit im Dschungelcamp zurück: "Schlimmer als Big Brother"

Daniel Lopes (48) kam zur Dschungelcamp-Watchparty in Berlin. © Denis Zielke/TAG24

"Anna-Carina Woitschack würde ich es gönnen!", kam es wie aus der Pistole geschossen.

Gleichwohl würde sich der Dreifach-Papa Entertainer-Qualitäten wünschen. "Es geht nicht nur darum, Kakerlaken zu essen, sondern den Zuschauern auch etwas zu bieten", stellte er seine Sicht der Dinge dar.



Mit Interesse blickt er auch auf Sam Dylan (angeblich 33): "Der wird zu 100 Prozent die meisten Prüfungen machen", ist sich der gebürtige Brasilianer sicher.

Auf die Frage, was seine schönste und schlimmste Erfahrung im TV-Camp war, erzählte der 48-Jährige: "Erste-Klasse-Flug nach Australien, Versace-Hotel, und das Schlimmste war das Essen: dieser Reis mit diesem immer harten weißen Bohnen. Die musst du eigentlich zwei Tage lang einweichen. Du hattest kein Salz. Das war schlimmer als Big Brother."

2024 nahm er an der Mutter aller Reality-Formate teil und zog in den TV-Knast in Köln-Ossendorf.

Danach gefragt, wie man den Dschungel meistert, gibt der Musiker den Rat: "Psyche. Wenn nach drei Tagen deine Psyche verrückt spielt, dann bist du nicht mehr du selbst."