"Finde ich schlimm": Hubert Fella leidet im Dschungel, sein Ehemann schaut heiße Tänzer an
Gold Coast (Australien) - Während TV-Star Hubert Fella (58) mehr als zwei Wochen im australischen Dschungel ausharren musste, vergnügte sich sein Ehemann Matthias Mangiapane (42) in Deutschland, schaute sich unter anderem eine Show der Männer-Tanzgruppe "Sixx Paxx" an und teilte es auf Social Media. Belastet das die Ehe der beiden?
"Ich finde das schlimm, dass Matthias sich die Sixxpaxx anschaut und nicht bei mir ist", sagte Hubert am Montagmorgen in einer Pressekonferenz nach dem Dschungelcamp.
Während er 2018 seinem Ehemann als Begleitung nach Australien folgte, blieb Matthias Mangiapane (42) in Deutschland - zumindest für einige Tage.
Gleichzeitig fanden die Dreharbeiten für "Kampf der Realitystars" in Thailand statt, wo Mangiapane zu sehen sein wird. Er konnte deswegen nicht zu seinem Hubert nach Australien. Stattdessen kam dessen bester Freund Patrick Mast mit.
Mangiapane unterstützte Fella von Deutschland aus, rief auf Social Media dazu auf, für ihn abzustimmen und erklärte bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach" seine Liebe für seinen Ehemann. Am Ende reichte es für "Hubsi" zu Platz 3.
Hubert Fella wollte besser sein als sein Ehemann Matthias Mangiapane
Hubert Fella gewann damit auch den internen Wettkampf mit Matthias Mangiapane. Dieser belegte 2018 im Dschungelcamp den 5. Platz. Fella wollte weiter kommen.
Um immer daran zu erinnern, wer besser war, möchte der 58-Jährige in dem gemeinsamen Haus in Hammelburg ein Bild von Matthias aus 2018 und ein Bild von sich aus 2026 aufhängen. Darüber soll fünfter und dritter Platz stehen.
Er findet aber nicht, dass er etwas besser oder schlechter gemacht hat als sein Partner. "Er ist anders als ich. Matthias ist aufbrausender", sagte er.
Hubert sei zurückhaltender. "Ich halte mich lieber raus, wenn irgendwelche sich zoffen. Alle wollen immer Sendezeit, das brauche ich nicht", stellte der TV-Star klar.
Selbst die Karten haben Hubert vorab im Finale gesehen
Im Dschungelcamp sprach Fella oft von Energien und erklärte auch, dass er sich regelmäßig die Karten legen lässt. Die hatten vor mehr als 20 Jahren wohl auch vorausgesagt, dass er Matthias kennenlernen würde.
Auch vor der Dschungelteilnahme im Dezember hatte Hubert sich die Karten legen lassen. "Patrick meinte, er sieht mich neben dem König auf Platz zwei", erinnerte er sich.
Am Ende reichte es "nur" zu Platz drei.
Der Allestester freute sich über seine Platzierung und gratulierte auch Dschungelkönig Gil Ofarim (43). "Ich finde, er hat die Dschungelkrone verdient", so der 58-Jährige.
"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus: Das große Wiedersehen" seht Ihr am Montagabend um 20.15 Uhr bei RTL und alle Folgen der 19. Staffel könnt Ihr jederzeit online bei RTL+ streamen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/@thesixxpaxx; Eric Münch; RTL