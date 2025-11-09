"Dschungelcamp"-Hammer! Playboy-Model soll der nächste Star in Down Under sein
Köln - Nimmt bald ein ehemaliges Playboy-Model am berühmten Lagerfeuer des "Dschungelcamps" Platz? Gerüchten zufolge soll Mirja du Mont (49) im Januar nach Down Under reisen.
Bekanntheit erlangte die heute 49-Jährige 2000 als Playmate des Monats Januar. Noch im selben Jahr heiratete Mirja dann den "Schuh des Manitu"-Star Sky du Mont (78), mit dem sie bis 2016 liiert war.
Jetzt soll also der Schritt in den australischen Busch folgen. Nach Informationen von "BILD" ist Mirja eine heiße Kandidatin für die neue Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Verhandlungen zwischen RTL, der Produktionsfirma und der Schauspielerin sollen aussichtsreich verlaufen.
An Gesprächsthemen wird es der 49-Jährigen nicht mangeln. Denn nicht nur über ihre gescheiterte Ehe mit Sky du Mont kann sie erzählen, sondern auch über viele andere Themen, denn Mirja ist bereits viel umher gekommen.
So feierte sie 2006 ihre Filmpremiere, als sie in "7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug" ihre erste Rollte spielte. In der Komödie, die auf verschiedene Märchen anspielt, war sie als Rotkäppchen zu sehen.
Dschungelcamp wäre kein Neuland: Mirja du Mont hat Reality-TV-Erfahrung
Neben Auftritten in Daily-Soaps wie "Anna und die Liebe" und "Unter uns" konnte das ehemalige Playboy-Model auch schon Reality-TV-Erfahrung sammeln.
Denn neben der Teilnahme bei der RTL-Tanzshow "Dance Dance Dance" nahm Mirja in diesem Jahr erfolgreich bei der Reality-Show "Die Verräter - Vertraue Niemandem!".
Von Vorteil für einen möglichen Dschungel-Aufenthalt könnte für Mirja sein, dass sie bereits bei der ProSieben-Show "Die Alm" mitgemacht hat.
Dort leben zehn Prominente zwei Wochen lange unter Kameraüberwachung in einer einsamen Hütte mitten in den Bergen. Hier war die 49-Jährige im Jahr 2021 zu sehen.
Sollte die Ex-Frau von Sky du Mont wirklich das Dschungel-Abenteuer wagen, könnte sie dort auf Schlager-Star Vincent Gross (29), Simone Ballack (49), Hardy Krüger Jr. (57), Martin Angelo (32), Calvin Kleinen (33), Umut Tekin (28), Lennart Borchert (25) sowie Samira Yavuz (31) und Eva Benetatou (33) treffen, die allesamt am berühmten Lagerfeuer Platz nehmen sollen.
