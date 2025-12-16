RTL lüftet endlich das Geheimnis: Dann geht das Dschungelcamp wieder los

Köln - Schon in wenigen Wochen ertönt Abend für Abend wieder der berüchtigte "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Ruf in den heimischen Wohnzimmern, denn dann startet die 19. Staffel des " Dschungelcamps ".

Moderiert wird das Dschungelcamp auch im Januar 2026 wieder von Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42). © Pascal Bünning/RTL+/dpa

Während in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Gerüchte durch die Medienwelt gegeistert waren, welche zwölf Promis sich wohl diesmal den Herausforderungen im australischen Busch stellen werden, hielt sich RTL in üblicher Manier zu seiner Kandidatenliste bedeckt.

Dafür verkündete der Kölner Sender am Dienstag jedoch ganz offiziell den Startschuss für die beliebte Reality-Show, der demnach am 23. Januar 2026 zur Primetime um 20.15 Uhr im TV bei RTL und im Stream auf RTL+ fällt. Gesendet wird die Show wie immer live.

Neben den Moderatoren Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) dürfen die Zuschauer sich natürlich auch wieder auf den stets gut gelaunten Dr. Bob (75) freuen.

Das Finale sendet RTL nach dem 17-tägigen Busch-Abenteuer am 8. Februar, wo dann auch der Dschungelkönig oder die Dschungelkönigin gekürt und auf die letztmalige Siegerin der Show - Lilly Becker (49) - folgen wird.