Gerüchteküche brodelt: Ziehen Skandal-Bauer und diese Promis ins Dschungelcamp?
Köln - Zwei Wochen nach den jüngsten Gerüchten um eine Dschungel-Teilnahme von "Hot oder Schrott"-Bekanntheit Hubert Fella (57) keimen erneut wilde Promi-Spekulationen auf.
Demnach scheint nicht nur der eine Ex-Teilnehmer vom "Sommerhaus der Stars" im Blickfeld von RTL zu sein. Auch ein anderes Gesicht aus der Bottroper Promi-WG könnte den Weg Down Under auf sich nehmen.
Die Rede ist von Skandal-Bauer Patrick Romer (29)! Der Ex-Freund von Antonia Hemmer (25) soll laut BILD eine Rolle in den Überlegungen spielen, um die 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" zu füllen.
Auch um ihn brodelt aktuell die Gerüchteküche: Stephen Dürr (51). Der Schauspieler und ehemalige "Unter Uns"-Darsteller trat zuletzt in der diesjährigen Ausgabe von "Star Strand" in Erscheinung und soll womöglich schon bald im australischen Dschungel für Furore sorgen.
Die ist bei ihr sowieso garantiert: Ariel Hediger (22). Die Schweizerin tourte bereits durch einige Reality-Formate - das Lagerfeuer im Dschungelcamp fehlt der 22-Jährigen aber noch. Auch sie soll Spekulationen zufolge in der neuen Staffel dabei sein.
Tochter dieser Schauspiel-Legende dabei?
Kriegt die Ex-Freundin von Giuliano am anderen Ende der Welt etwa von IHR weibliche Unterstützung? Glaubt man den derzeit aufkochenden Meldungen, scheint RTL auch sie auf die Reise zu schicken: Nicole Belstler-Boettcher (62).
Die Schauspielerin wurde durch ihre Rolle als Sandra Behrens im "Marienhof" bekannt, ist außerdem die Tochter von Grid Boettcher (87).
Ebenfalls Teil des Abenteuers Australien sollen Gil Ofarim (43), Simone Ballack (49), Samira Yavuz (31), Eva Benetatou (33), Hardy Krüger jr. (57), Mirja du Mont (49) und Umut Tekin (28) sein. Offiziell Stellung will RTL zu all den Gerüchten nicht beziehen, hält sich weitestgehend bedeckt.
"Zu möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern äußern wir uns grundsätzlich nicht vor Showstart", erklärt eine RTL-Sprecherin. Schon in rund zwei Monaten soll die neue Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" auf Sendung gehen.
Moderiert wird IBES auch diesmal von Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42).
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Future Image, Pascal Bünning/RTL+/dpa