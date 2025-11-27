Gerüchteküche brodelt: Ziehen Skandal-Bauer und diese Promis ins Dschungelcamp?

Köln - Zwei Wochen nach den jüngsten Gerüchten um eine Dschungel-Teilnahme von "Hot oder Schrott"-Bekanntheit Hubert Fella (57) keimen erneut wilde Promi-Spekulationen auf.

Wagt sich Skandal-Bauer Patrick Romer (29) tatsächlich ins Dschungelcamp? © IMAGO / Future Image

Demnach scheint nicht nur der eine Ex-Teilnehmer vom "Sommerhaus der Stars" im Blickfeld von RTL zu sein. Auch ein anderes Gesicht aus der Bottroper Promi-WG könnte den Weg Down Under auf sich nehmen.

Die Rede ist von Skandal-Bauer Patrick Romer (29)! Der Ex-Freund von Antonia Hemmer (25) soll laut BILD eine Rolle in den Überlegungen spielen, um die 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" zu füllen.

Auch um ihn brodelt aktuell die Gerüchteküche: Stephen Dürr (51). Der Schauspieler und ehemalige "Unter Uns"-Darsteller trat zuletzt in der diesjährigen Ausgabe von "Star Strand" in Erscheinung und soll womöglich schon bald im australischen Dschungel für Furore sorgen.

Die ist bei ihr sowieso garantiert: Ariel Hediger (22). Die Schweizerin tourte bereits durch einige Reality-Formate - das Lagerfeuer im Dschungelcamp fehlt der 22-Jährigen aber noch. Auch sie soll Spekulationen zufolge in der neuen Staffel dabei sein.