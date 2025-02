Eklat unter Dschungelcampern: "Kannst froh sein, dass hier eine Sendung läuft"

Möchtegern-Investigativ-Reporter Sam Dylan (34) will es genau wissen und für eine noch größere Schlagzeile sorgen: "In der Beziehung?" Jörg sagt, es sei vor ihrer Beziehung zu Jürgen gewesen. Immerhin.

"Da hat's aber an Geschmacksverkalkung gelegen", versucht es der Ex-Zehnkämpfer zunächst mit Humor zu nehmen. Und dreht sich dann ins Publikum um: "Francesca, wo bist du?" Die Italienerin schüttelt durchgehend mit dem Kopf. "Das stimmt nicht. Wenn der mich nur anspricht, hat der kein Techtelmechtel mit mir." Vielmehr habe sie ihn sogar abblitzen lassen, wie sie im Studio gesagt haben soll .

In "Das Nachspiel" erzählt der Ex-Sky-Fußballkommentator: "Ich habe mal ein Techtelmechtel mit seiner Frau gehabt früher." Er spricht den neben ihm sitzenden Jürgen Hingsen (67) an, der als erster Camper die RTL-Show verlassen musste.

Francesca Elstermeier Santonocito (65) ist seit 2005 die Partnerin des früheren Weltklasse-Zehnkämpfers. © imago/Star-Media

Ein großes Dschungelcamp-Thema war auch die Lästerei von Jürgen Hingsen, der Dahlmanns Lebensgefährtin Claudia Pöhlmann als "promigeil" bezeichnet hatte. "Die hängt sich an Howard Carpendale und so ran, Vorsicht", sagte er eines Nachts am Lagerfeuer.

Schnee von gestern! Mit einer Umarmung entschuldigt sich der Ex-Sportler beim ehemaligen Kommentator und will später auch noch zu Pöhlmann "sorry" sagen.

"Ich lasse auf Jörg nichts kommen, weil er ein hervorragender Fußballmoderator war, den hätte ich mir gern in der Leichtathletik gewünscht", lobt Jürgen.

Und weiter: "Ohne ihn wären wir alle nicht so miteinander klargekommen, weil er auch immer den Finger in die Wunde gelegt hat. Wenn was angebrannt ist, hat er's angesprochen und hat sich klar dazu positioniert. Von daher bin ich sehr froh, dass er im Camp war."