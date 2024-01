Enthüllt! So viel verdienen die Buschbegleiter der zwölf Dschungel-Promis

Australien - Die zwölf Dschungelcamper dürfen auch in Australien auf die Unterstützung ihrer Liebsten bauen. Nun wurde enthüllt, wie viel die Begleitpersonen der Promis für ihren Down-Under-Aufenthalt verdienen.

Im Vergleich zum Vorjahr soll es außerdem in diesem Jahr auch noch das Frühstück aufs Haus geben - zuvor hatten die Begleiter dieses selbst zahlen müssen.

Ex-GNTM-Kandidatin Darya Strelnikova (31) wartet im Hotel auf ihren Liebsten Fabio Knez (30). © Instagram/darya (Screenshot)

Doch damit nicht genug: Die Begleiter können ihre Australien-Kasse um weitere 500 Euro füllen!

So berichtet die Bild, dass der Sender den Mitreisenden die Kohle unter einer besonderen Bedingung angeboten habe: Wer das Geld haben will, der muss RTL während des Aufenthalts auch exklusiv für Podcast-Aufnahmen zur Verfügung stehen.

Allerdings ist trotz allem Geldregen auch Vorsicht geboten! Denn laut Bericht wird eine 3000 Euro schwere Vertragsstrafe fällig, wenn Geheimnisse verraten, Straftaten begangen oder nicht an der Produktion teilgenommen wird.

Ob am Ende wirklich alle Begleiter mit einem Plus nach Hause fahren, wird sich also noch zeigen ...