Wieder Drama im Dschungel-Hotel? Das sind die Camp-Begleiter

Köln/Australien - Am 19. Januar startet das Abenteuer Dschungelcamp für zwölf Mehr-oder-weniger-Promis. Doch alleine fliegen sie nicht nach Down Under – denn ihre Begleiter spielen mittlerweile ebenfalls eine interessante Rolle.

Am 19. Januar ruft der Dschungel wieder. Mit dabei sind zwölf Promis. © RTL

Wir erinnern uns nur allzu gerne an das Hotel-Versace-Drama um Peter Klein (56, Begleiter von Lucas Cordalis) und Yvonne Woelke (42, Begleiterin von Djamila Rowe). Beiden wurde eine Affäre nachgesagt, die Schlagzeilen waren fast größer als die aus dem Dschungel selbst.

Mittlerweile wurde das Hotel allerdings umbenannt, hört jetzt auf den Namen "Imperial Hotel Gold Coast".

Nun gab RTL bekannt, welche Begleiter dieses Mal am Start sind. Und dabei handelt es sich um keine Unbekannten.

So nimmt beispielsweise Mike Heiter (31), zweimal selbst Mitreisender, seinen besten Freund Eugen Hamann (Künstlername Eugen Lopez) mit. Dieser war unter anderem schon bei "Temptation Island" und "Are You The One - Realitystars in Love" zu sehen, organisierte zuletzt als Veranstalter das Promi-Box-Event "Fame Fighting".

Dschungelcamp-Bewohner Fabio Knez (30) wird neben seiner Schwester Ginannina auch seine Freundin Darya Strelnikova (31) mitnehmen. Sie ist unter anderem aus "Germany's Next Topmodel" und "Are You The One - Realitystars in Love" bekannt, wo sie den 30-Jährigen auch kennenlernte.