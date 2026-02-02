Überraschung im Dschungelcamp: Gil lobt Erzfeindin Ariel und bricht in Tränen aus
Gold Coast (Australien) - Tag 11 im Dschungelcamp und wer hätte das gedacht: Gil Ofarim (43) sitzt immer noch im australischen Busch. Und das wird sich auch erstmal nicht ändern, denn am Montag musste kein Promi "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" verlassen. Zittern müssen allerdings Stephen Dürr (51) und Patrick Romer (30).
Zuvor allerdings gibt es wohl den "Handschlag des Jahrhunderts", wie Moderatorin Sonja Zietlow (57) es bezeichnete.
Ariel (22) erzählt ihren Mitcampern, dass ihr damaliger Partner und Vater ihrer Tochter, Giuliano Hediger, während der Beziehung erfahren habe, dass er bereits eine Tochter hat.
Von wem wisse er nicht, da lediglich ein Brief mit der Info eintrudelte - das alles, während Ariel selbst schwanger war.
Zwischenzeitlich stand sogar im Raum, dass das Paar auch Giulianos erste Tochter bei sich aufnimmt. "Ich wäre bereit gewesen, auf einmal zwei Kinder zu haben", so die 22-Jährige. Sie habe bereits Spielzeug für die Kleine gekauft, doch es kam anders.
Gil, der selbst zwei Kinder hat, ist von Ariels anderer Seite gerührt. Er reicht ihr die Hand. "Ich habe einen Heidenrespekt. Es gibt wenige Frauen, die so etwas machen würden." Die anderen Camper trauen ihren Augen kaum, sind die beiden doch das Streit-Duo der Staffel.
Im Anschluss bedankt er sich im Dschungeltelefon bei seiner Familie und Freunden. "Ohne sie würde ich heute nicht mehr hier sitzen", gibt er zu und bricht komplett in Tränen aus.
Simone: "Wer hätte gedacht, dass du dableibst"
Allgemein steht der 43-Jährige in dieser Folge erneut viel im Fokus. Dass der Münchner nach seinem Hotel-Skandal immer noch nicht rausgewählt wurde, überrascht auch die anderen Camper.
"Wer hätte gedacht, dass du dableibst", so Simone Ballack (49). "Nach dem ganzen Shitstorm vom Anfang, hat ja jeder gedacht, du bist sofort raus!"
Gil selbst ist ebenfalls überrascht, dachte er fliege als Erstes raus.
"Irgendwie tut mir persönlich der Dschungel gut", resümiert der Sänger, nur um kurze Zeit später Eva Benetatou (33) beim Lagerfeuer weitere Anekdoten aus seinem Leben zu erzählen. So richtig in Fahrt ist er sogar zu Späßen aufgelegt ("Wie nennt man eine Mandarine, die den Berg rauf geht? Wanderine").
Die Dschungelprüfung ist ein Griff ins Klo
Gar nicht lustig wird es dann auch in der Dschungelprüfung "Die WEH C-Promis". Hubert Fella (58), Simone, Patrick Romer (30) und Hardy Krüger junior (57) müssen in engen Toilettenkabine Platz nehmen.
In einer Kloschlüssel mit braunem Schleim aus Abfällen müssen die vier Werkzeuge ertasten und damit die passenden Sterne abschrauben. So richtig flutschen will's nicht. "Ich hab 'nen ganz kleinen", gesteht Patrick, bezieht sich dabei aber offenbar aufs Werkzeug.
Die Prüfung, ein Griff ins Klo: Am Ende ist das Quartett übersät mit Schlotze, Federn und Insekten - und lediglich drei von neun Sternen.
"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft noch bis zum 9. Februar immer täglich zur Primetime um 20.15 Uhr bei RTL und auf Abruf bei RTL+.
Titelfoto: Montage: RTL