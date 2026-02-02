Überraschung im Dschungelcamp: Gil lobt Erzfeindin Ariel und bricht in Tränen aus

Gold Coast (Australien) - Tag 11 im Dschungelcamp und wer hätte das gedacht: Gil Ofarim (43) sitzt immer noch im australischen Busch. Und das wird sich auch erstmal nicht ändern, denn am Montag musste kein Promi "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" verlassen. Zittern müssen allerdings Stephen Dürr (51) und Patrick Romer (30).

Ob aus Gil und Ariel noch Freunde werden? I doubt it. © Montage: RTL

Zuvor allerdings gibt es wohl den "Handschlag des Jahrhunderts", wie Moderatorin Sonja Zietlow (57) es bezeichnete.

Ariel (22) erzählt ihren Mitcampern, dass ihr damaliger Partner und Vater ihrer Tochter, Giuliano Hediger, während der Beziehung erfahren habe, dass er bereits eine Tochter hat.

Von wem wisse er nicht, da lediglich ein Brief mit der Info eintrudelte - das alles, während Ariel selbst schwanger war.

Zwischenzeitlich stand sogar im Raum, dass das Paar auch Giulianos erste Tochter bei sich aufnimmt. "Ich wäre bereit gewesen, auf einmal zwei Kinder zu haben", so die 22-Jährige. Sie habe bereits Spielzeug für die Kleine gekauft, doch es kam anders.

Gil, der selbst zwei Kinder hat, ist von Ariels anderer Seite gerührt. Er reicht ihr die Hand. "Ich habe einen Heidenrespekt. Es gibt wenige Frauen, die so etwas machen würden." Die anderen Camper trauen ihren Augen kaum, sind die beiden doch das Streit-Duo der Staffel.

Im Anschluss bedankt er sich im Dschungeltelefon bei seiner Familie und Freunden. "Ohne sie würde ich heute nicht mehr hier sitzen", gibt er zu und bricht komplett in Tränen aus.