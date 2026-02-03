"Er ist für mich ein Phantom": Samira packt im Dschungel über Kindheit ohne Vater aus

Regensburg/Australien - Am Lagerfeuer im Dschungelcamp können die Gespräche zwischen den Teilnehmern schon mal tiefer gehen. So auch bei Stephen Dürr (51) und Samira Yavuz (32), die ihren Mitcamper an einer bewegenden Familiengeschichte teilhaben ließ.

Zu ihrem Vater habe Samira Yavuz (32) bis heute keinen Kontakt. © RTL

Die 32-Jährige, die von ihrem Noch-Ehemann Serkan (32) betrogen wurde, musste ohne Vater aufwachsen und fühlte sich dadurch als Kind abgelehnt.

"Er hatte nie Interesse an mir, ganz schlimm. Richtige, schlimme Daddy-Issues", so Samira am Lagerfeuer.

Als junge Frau möchte sie schließlich BAföG beantragen, brauchte dafür aber eine Unterschrift ihres leiblichen Vaters. Doch dieser reagierte nicht auf Samiras Kontaktversuche. Anschließend suchte sie die Adresse selbst heraus und machte sich auf den Weg zu ihm. Doch auch dort traf die Influencerin ihren Vater nicht an.

Mit 18 Jahren erfuhr die heute 32-Jährige durch Unterlagen des Jugendamts von zwei Halbgeschwistern. Zu ihrer Schwester hat Samira inzwischen engen Kontakt – sie konnte sie über Instagram ausfindig machen. "Wir haben langsam angefangen, eine Beziehung aufzubauen. Sie ist mir ähnlicher als jeder andere Mensch."