Katharina Dürr packt aus: Geheime Zeichen von Stephen aus dem Dschungelcamp, Mirja du Mont im Hotel auf 180!
Gold Coast (Australien) - An Tag 11 im Dschungel musste keiner der Kandidaten fliegen. Stephen Dürr (51) steht aber schon zum dritten Mal auf der Kippe. Ehefrau Katharina (42) bekommt von ihm geheime Zeichen. Mirja du Mont (50) ist nach ihrem Rauswurf hingegen auf Zinne.
Am Montag herrschte nach ihrem Auszug aus dem Camp noch beste Stimmung, auch die Freude über Hamburger, Pommes und Co. war groß. Doch im Gespräch mit Katharina wurde ihr die Laune dann plötzlich vermiest.
"Mirja ist auch so geil. Die hat gesagt, dass sie viel Spaß hatte mit Stephen. Die haben so einen krass gleichen Humor und haben sich wohl totgelacht. Und es wurde alles nicht gezeigt. Die meint, Stephen ist so witzig. Sie regt sich richtig über den Schnitt auf", plaudert die Begleitung von Stephen aus.
Beinahe wäre es dazu gekommen, dass Stephen und Mirja sich im Luxushotel gemeinsam über mangelnde Sendezeit hätten aufregen können. Schon zum dritten Mal kassierte der Soap-Star ein "Vielleicht" und stand kurz vor dem Auszug.
"Wir kennen das ja schon. Für uns war das nichts Neues, und ich glaube, Stephen war auch nicht überrascht", sagte seine Frau anschließend in "Die Stunde danach". Glück für den 51-Jährigen, dass am Montag keiner seine Koffer packen musste.
Auch Patrick Romer (30) kassierte ein "Vielleicht" und muss bis Dienstagabend bangen. Die Anrufe werden trotzdem schon gesammelt.
So beruhigt Stephen Dürr seine Familie
Für Stephen könnte sich der aufgeschobene Exit als Glücksfall herausstellen, wenn seine Fans jetzt angestachelt sind, vermehrt anzurufen.
Aber will er überhaupt noch im Camp ausharren? Katharina gestand, dass sie das Gefühl hatte, er wäre gerne gegangen. "Aber nein, bitte nicht. Also ruft trotzdem weiter an", bat sie die Zuschauer.
Immerhin scheint sich Katharina sicher zu sein, dass Stephen wohlauf sei. Das gebe er ihr und den gemeinsamen Töchtern mit einem heimlichen Zeichen zu verstehen.
"Er hat ja sein Schulterzucken, was er immer macht jeden Morgen. Und dann wissen wir, es geht ihm gut. Deswegen sind wir ganz beruhigt. Ihm geht's super, das sehe ich ihm auch an", so die 42-Jährige.
"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft noch bis zum 9. Februar immer täglich zur Primetime, um 20.15 Uhr, bei RTL und auf Abruf bei RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/katharina_duerr/RTL