Katharina Dürr packt aus: Geheime Zeichen von Stephen aus dem Dschungelcamp, Mirja du Mont im Hotel auf 180!

Gold Coast (Australien) - An Tag 11 im Dschungel musste keiner der Kandidaten fliegen. Stephen Dürr (51) steht aber schon zum dritten Mal auf der Kippe. Ehefrau Katharina (42) bekommt von ihm geheime Zeichen. Mirja du Mont (50) ist nach ihrem Rauswurf hingegen auf Zinne.

Katharina Dürr (42) plauderte aus, dass Mirja du Mont (50) wütend auf den Schnitt ist. © Bildmontage: Instagram/katharina_duerr/RTL

Am Montag herrschte nach ihrem Auszug aus dem Camp noch beste Stimmung, auch die Freude über Hamburger, Pommes und Co. war groß. Doch im Gespräch mit Katharina wurde ihr die Laune dann plötzlich vermiest.

"Mirja ist auch so geil. Die hat gesagt, dass sie viel Spaß hatte mit Stephen. Die haben so einen krass gleichen Humor und haben sich wohl totgelacht. Und es wurde alles nicht gezeigt. Die meint, Stephen ist so witzig. Sie regt sich richtig über den Schnitt auf", plaudert die Begleitung von Stephen aus.

Beinahe wäre es dazu gekommen, dass Stephen und Mirja sich im Luxushotel gemeinsam über mangelnde Sendezeit hätten aufregen können. Schon zum dritten Mal kassierte der Soap-Star ein "Vielleicht" und stand kurz vor dem Auszug.

"Wir kennen das ja schon. Für uns war das nichts Neues, und ich glaube, Stephen war auch nicht überrascht", sagte seine Frau anschließend in "Die Stunde danach". Glück für den 51-Jährigen, dass am Montag keiner seine Koffer packen musste.

Auch Patrick Romer (30) kassierte ein "Vielleicht" und muss bis Dienstagabend bangen. Die Anrufe werden trotzdem schon gesammelt.