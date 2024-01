Fehlinformation: Sorgten diese Instagram-Storys für Kim Virginias letzten Platz?

Kim Virginias (28) Instagram-Kanal sorgte bei den Fans für Verwirrung. © Bildmontage: Screenshot Instagram/kimvirginiaa und RTL

Für die Ex von Mike Heiter (31) sieht es laut Voting am heutigen Mittwochabend nicht besonders gut aus. Sie bekam am Dienstag zu wenige Anrufe.

Zwar musste durch Heinz Hoenigs (72) Auszug an Tag 12 niemand das Camp verlassen, jedoch ermunterte RTL die Zuschauer trotzdem, vorab weiter fleißig für ihre Lieblinge anzurufen.

Im Imperial-Hotel kam es dabei scheinbar zu einer Fehlkommunikation unter den Dschungelcamp-Begleitern.

Denn auf Kim Virginias Instagram-Kanal, welcher aktuell von ihrem Management betreut wird, erschien folgendes Posting: "Ihr Mäuse! Das Voting ist zurzeit nicht aktiv. Wann ihr wieder abstimmen könnt, erfahrt ihr heute Abend in der Show!"