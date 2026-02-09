"Finde ich schlimm": Hubert Fella leidet im Dschungel, sein Ehemann schaut heiße Tänzer an

Während Hubert Fella im Dschungelcamp saß, blieb sein Ehemann in Deutschland und vergnügte sich. Wie geht es dem Drittplatzierten damit?

Von Tamina Porada

Gold Coast (Australien) - Während TV-Star Hubert Fella (58) mehr als zwei Wochen im australischen Dschungel ausharren musste, vergnügte sich sein Ehemann Matthias Mangiapane (42) in Deutschland, schaute sich unter anderem eine Show der Männer-Tanzgruppe "Sixx Paxx" an und teilte es auf Social Media. Belastet das die Ehe der beiden?

Matthias Mangiapane (42) blieb in Deutschland und begleitete seinen Ehemann nicht nach Australien. (Archivbild) © Eric Münch "Ich finde das schlimm, dass Matthias sich die Sixxpaxx anschaut und nicht bei mir ist", sagte Hubert am Montagmorgen in einer Pressekonferenz nach dem Dschungelcamp. Während er 2018 seinem Ehemann als Begleitung nach Australien folgte, blieb Matthias Mangiapane (42) in Deutschland - zumindest für einige Tage. Gleichzeitig fanden die Dreharbeiten für "Kampf der Realitystars" in Thailand statt, wo Mangiapane zu sehen sein wird. Er konnte deswegen nicht zu seinem Hubert nach Australien. Stattdessen kam dessen bester Freund Patrick Mast mit. Dschungelcamp "Großer Manipulator": Dschungelcamperin Simone Ballack enthüllt Aussagen von Gil Ofarims Ex-Frau Mangiapane unterstützte Fella von Deutschland aus, rief auf Social Media dazu auf, für ihn abzustimmen und erklärte bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach" seine Liebe für seinen Ehemann. Am Ende reichte es für "Hubsi" zu Platz 3.

Hubert Fella wollte besser sein als sein Ehemann Matthias Mangiapane

Hubert Fella (58) bekam im Dschungelcamp einen rührenden Brief von seinem Ehemann. © RTL Hubert Fella gewann damit auch den internen Wettkampf mit Matthias Mangiapane. Dieser belegte 2018 im Dschungelcamp den 5. Platz. Fella wollte weiter kommen. Um immer daran zu erinnern, wer besser war, möchte der 58-Jährige in dem gemeinsamen Haus in Hammelburg ein Bild von Matthias aus 2018 und ein Bild von sich aus 2026 aufhängen. Darüber soll fünfter und dritter Platz stehen. Er findet aber nicht, dass er etwas besser oder schlechter gemacht hat als sein Partner. "Er ist anders als ich. Matthias ist aufbrausender", sagte er. Dschungelcamp Gil Ofarim steht im "Dschungel"-Finale - die anderen fühlen sich verarscht: "Kapiert kein Mensch" Hubert sei zurückhaltender. "Ich halte mich lieber raus, wenn irgendwelche sich zoffen. Alle wollen immer Sendezeit, das brauche ich nicht", stellte der TV-Star klar.

Selbst die Karten haben Hubert vorab im Finale gesehen

Für Fella waren laut eigener Aussage die Dschungelprüfungen das Schlimmste. Im Finale musste er unter anderem Zungen und Augen essen. © RTL Im Dschungelcamp sprach Fella oft von Energien und erklärte auch, dass er sich regelmäßig die Karten legen lässt. Die hatten vor mehr als 20 Jahren wohl auch vorausgesagt, dass er Matthias kennenlernen würde. Auch vor der Dschungelteilnahme im Dezember hatte Hubert sich die Karten legen lassen. "Patrick meinte, er sieht mich neben dem König auf Platz zwei", erinnerte er sich. Am Ende reichte es "nur" zu Platz drei. Der Allestester freute sich über seine Platzierung und gratulierte auch Dschungelkönig Gil Ofarim (43). "Ich finde, er hat die Dschungelkrone verdient", so der 58-Jährige.