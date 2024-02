Findet das Dschungelcamp gar nicht in Australien statt? Ex-König sorgt für Verwirrung

Filip Pavlovic gewann im Jahr 2022 das "Dschungelcamp". © Stefan Menne/RTL/dpa

Schon seit der ersten Staffel im Jahr 2004 keimen die Spekulationen auf, dass die Prominenten in der beliebten RTL-Unterhaltungsshow gar nicht in Down Under sind, sondern dass alles in einem Studio in Deutschland produziert wird.

Über diese Gerüchte kann der Kölner Sender jedoch nur lachen. Aus diesem Grund machte sich Comedy-Autor Lutz van der Horst (48) in einem Beitrag für die Countdown-Show zum Finale darüber lustig.

Denn mit viel Ironie erzählte der Fernsehmoderator, dass das Camp eigentlich im Kölner Zoo gedreht werde. Anschließend machte er auch noch die geheimen Vorgänge der RTL-Crew im Tropenhaus des Zoos öffentlich.

Allerdings funkte einer in dem sarkastischen Beitrag dazwischen. Nämlich Filip Pavlovic (29), Dschungelkönig von 2022.