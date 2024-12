Gerüchteküche brodelt weiter: Diese Musikerin soll ins Dschungelcamp ziehen

Köln - Ende Januar startet das " Dschungelcamp " in seine 18. Ausgabe. Seit einigen Tagen gibt es wilde Spekulationen, welche Promis ein Ticket für den australischen Busch bekommen. Jetzt soll der nächste Dschungel-Teilnehmer feststehen.

Daher habe sich der frühere "GZSZ"-Star vor wenigen Wochen in psychiatrische Behandlung gegeben.

Zudem belaste die beiden die Erkrankung des 35-Jährigen. Denn wie zuletzt herausgekommen ist, leidet Eric an paranoiden Wahnvorstellungen.

Unter anderem soll das Paar zuletzt aus ihrer Wohnung in Eichsfeld ausgezogen sein, da es sich wohl mit den Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus verkracht habe.

Demnach wird die Musikerin Edith Stehfest (29) nach Down Under reisen, um sich die Dschungelkrone aufzusetzen. Das berichtet BILD .

Die 29-Jährige und ihr Mann Eric Stehfest (35) sind seit 2015 verheiratet. © Annette Riedl/dpa

Trotz allem steht Edith voll an der Seite ihres Mannes. "Also: Wir sind nicht getrennt. Um das mal klar auszusprechen", ließ die 29-Jährige in der Promi-Talkshow "Riverboat" beim MDR wissen.

Somit ist klar, dass die gebürtige Leipzigerin einiges zu erzählen hat. Denn Edith hat in ihren jungen Jahren bereits eine bewegte Geschichte hinter sich.

Neben ihrer einstigen Drogenabhängigkeit wurde sie mit 17 Jahren vergewaltigt. Von dem Vorfall erfuhr sie jedoch erst im Alter von 23 Jahren. Sie war damals mit K.-o.-Tropfen außer Gefecht gesetzt worden.

Aber die 29-Jährige weiß auch, wie es ist, in Reality-TV-Show mitzuspielen. 2023 war das Paar in "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen.

Zudem ist ihr Mann bereits im australischen Dschungel gewesen. Vor zwei Jahren sicherte sich Eric den zweiten Platz in der beliebten RTL-Show.