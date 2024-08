Hirn, Urin und Elenas Essen sorgen für Ärger im Dschungel: "Ein dummes Stück ist das"

Südafrika - Bei " Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden " herrscht an Tag zehn im wahrsten sinne des Wortes Bombenstimmung. Schuld daran ist das verflixte Essen. Doch entgegen der Erwartungen nicht die Ekel-Gerichte der Dschungelprüfung, sondern Elena Miras ' (32) Reis.

Zu viel Öl genommen, zu lahm gerarbeitet - und dann wird ihr mühselig gekochtes Gericht auch noch als misslungen hingestellt. Elena reicht das Gemecker nun endgültig: "Das ist das absolut Respektloseste, was ich je gesehen habe."

"Alle haben verdammt noch mal Hunger, was soll die Schei*e", ärgert sich Georgina Fleur (34) tierisch über die offenbar zu langsame 32-Jährige.

Das TV-Sternchen möchte eigentlich nur in Ruhe Abendessen kochen, doch so richtig wird ihr dies nicht gegönnt.

Eric Stehfest (35) hat ziemlich zu knabbern an seinem Kudu-Hirn. © RTL

An Tag zehn steht dann auch die berüchtigtste aller Herausforderungen an - die Essensprüfung.

Als Eric Stehfest (35) ins Kudu-Hirn beißt, kann sich Thorsten Legat (55) das Schmunzeln nicht verkneifen - das vergeht ihm dann bei seinem Kuh-Urin samt Käferlarve aber ganz von alleine.

Aufgeben ist übrigens für keinen eine Option, erst recht nicht bei den mutmachenden Anfeuerungsrufen.

"Schluck die Schei*e", brüllt Eric Danni Büchner (46) an, die sich währenddessen wacker an ihrer in Stinktofu und Kotzfruchtsaft eingelegten fermentierten Melone zu schaffen macht.

Am Ende schaffen nur zwei Personen ihre Essensaufgabe nicht: Gigi Birofio und Giulia. Für einen der beiden bedeutet dies in der nächsten Folge das Dschungel-Aus!