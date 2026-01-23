Dschungelcamp im Ticker: Gil Ofarim sagt DESWEGEN nichts zum Skandal
Gold Coast (Australien) - Die bereits 19. Staffel des Dschungelcamps geht am heutigen Freitag an den Start. TAG24 hält Euch über alle Geschehnisse zum Einzug auf dem Laufenden.
Die polarisierendste Personalie ist zweifellos Gil Ofarim (43). Nach seinem erfundenen Davidstern-Skandal in einem Leipziger Hotel haben bereits mehrere Camper angekündigt, mit dem Musiker auf Konfrontation gehen zu wollen.
Spannend zu beobachten sein wird auch das Zusammentreffen von Samira Yavuz (32) und Eva Benetatou (33), mit der Serkan Yavuz (32) seiner Noch-Ehefrau fremdgegangen war.
Mit blutjungen 22 Jahren ist Ariel das Camp-Küken. In ihren bisherigen Realityshows ist die Schweizerin als aufbrausende Streitsüchtige in Erscheinung getreten, die keine Scheu hat, sich mit Fremden anzulegen.
Mit ihrem Luxusgegenstand, der Asche ihres verstorbenen Sohnes Emilio (†18), sorgt Simone Ballack (49) schon vorab für eine der emotionalsten Geschichten.
23.01 Uhr: "Du bist ein richtig ekelhafter Mensch"
Ariel kriegt sich mit Patrick Romer in die Wolle, weil er einen kleinen Dschungelbewohner totgetreten hat.
Sie verbiete ihn, weitere Tiere zu töten. Darum will sich der RTL-bauer nicht einlassen. Er töte Tiere, wenn er es für richtig hält. Ariel: "Du bist ein richtig ekelhafter Mensch!"
22.58 Uhr: "So viel kannst du gar nicht w***sen"
Stephen werde bei der Dschungelprüfung alles machen - auch einen Liter Sperma trinken. Hat er schon mal gemacht, nur nicht in der Menge.
Denn: "So viel kannst du gar nicht w***sen, dass du einen Liter bekommst."
22.55 Uhr: Das hindert Gil Ofarim an Statement zu Davidstern-Skandal
Weil er eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben habe, könne er nicht mehr zu seinem erfundenen Davidstern-Skandal sagen, behauptet Gil Ofarim. "Ich hätte meine Kinder verloren, hätte ich ...", beendet er seinen Satz nicht.
Immer wieder sagt er, nichts sagen zu dürfen. Und murmelt dann trotzdem über den Tag des Geständnisses: "Ich habe die drei Zeilen vorgelesen und die Schuld auf mich genommen."
Wir sind alle so schlau wie vorher. Das darf es nicht gewesen sein!
22.39 Uhr: Emu sind die schwarz gekleideten Menschen
Ins Camp kommt die erste Mahlzeit geschwebt. Es gibt Emu-Rumpf. Emus kennt Ariel schon. "Das sind die schwarz gekleideten, tätowierten Menschen mit Piercings."
Dass es sich um einen Laufvogel handelt, hatte die Camp-Jüngste bisher nicht auf dem Zettel.
22.36 Uhr: Stinkender Matthias Mangiapane
Hubert Fella erzählt, dass sein Partner Matthias Mangiapane nach seinem Dschungel-Abenteuer so arg gestunken hat, dass sich Hubert beinahe habe übergeben müssen.
Fünfmal nacheinander habe Matthias gebadet, jedes Mal sei das Wasser schwarz gewesen. Lecker!
22.25 Uhr: Leipzig ist Teil der 1. Folge
Kleiner Diss für Gil Ofarim. "Manche Karrieren beginnen in Leipzig", sagt Jan Köppen und spielt auf die dort geborenen Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom an, die "Wetten, dass ...?" übernehmen.
"Und manche enden in Leipzig", womit er Ofarims Davidstern-Skandal meint.
22.14 Uhr: Stephen Dürr zieht blank - "Der Bobbes war komplett glatt"
Stephen ist erst kurzzeitig im "Snake Rock"-Camp angekommen, da will er sich schon frischmachen - und zieht sich komplett aus.
Hubert schaut genau hin: "Der Stephen sieht für sein Alter gut aus, eine gute Figur. Er ist unbehaart, der Bobbes war komplett glatt, sah doll aus!"
22.10 Uhr: "Das ist zu feucht"
Die fünf Camper im "Snake Rock"-Bereich versuchen, mit Feuersteine das Lagerfeuer zu entzünden.
Das gelingt Stephen zunächst nicht: "Das ist zu feucht!"
22.06 Uhr: "Was, da ist auch Scheiße drin?"
Die zweite Gruppe erkriecht sich in einem Gedärme-Flüssigkeiten-Mix Sterne.
Simone Ballack schreit: "Ach, du Scheiße", Stephen Dürr versteht sie falsch: "Was, da ist auch Scheiße drin?"
Nur Hubert Fella und Simone schaffen es - Stephen, Nicole und Samira nicht.
21.39 Uhr: Das nächste Trio springt waghalsig - Eva Benetatou kneift
Auch Hardy Krüger jr., Umut Tekin und Mirja du Mont wagen den Sprung.
Die Schauspielerin hofft, dass ihr Seil kurz genug ist, "dass ich nicht mit meinen Haaren da reinmache". Vergebens, ihre Mähne ist pitschnass.
Eva Benetatou hingegen kneift.
21.27 Uhr: Weeerbung
Ihr ahnt es: Schneller als gehofft, kommen die nächsten Produktempfehlungen.
21.23 Uhr: "You make that long time this job?"
Es geht um die ersten Sterne. Patrick Romer springt als Erster von dem viele Meter hohen Plateau. Dann kommt Ariel. Wer denkt, die Schweizerin macht das eh nicht, hat sich geschnitten.
"You make that long time this job?", will sie von dem Mitarbeiter wissen. Und: "Is that for my kilograms?" Beides kann er bejahen. Und stößt die junge Mutter runter, die danach super stolz ist.
21.11 Uhr: "Ich habs in der Arschritze gehabt"
Bei der Ganzkörper-Kontrolle kommen einige interessante Produkte zutage.
Unter anderem Selbstbräuner, den Umut als "ääh, ääh color for the skin" beschreibt. Und der Realitystar versucht auch zu schmuggeln. "It's a fire in the ass of him" petzt Ariel. Tatsächlich wird das Feuerzeug gefunden. Umut: "Ja, ich habs in der Arschritze gehabt."
Auch Stephen Dürr hat etwas zwischen den Backen. Seinen Powasser-getränkten Haargummi darf er aber behalten.
20.56 Uhr: Och nööö, erste Werbung
Wir verabschieden uns nach 40 Minuten in den ersten Werbeblock.
Es wird bei weitem nicht der letzte bleiben.
20.55 Uhr: Simone Ballack mit 17 Jahre jüngerer Konkurrentin verwechselt
Als Simone Ballack auf sie zuläuft, freut sich Nicole Belstler-Boettcher über Samira und ruft ihr diesen Namen auch freudig zu.
Allerdings ist es die Ex von Fußballer Michael Ballack, die die Schauspielerin gleich mal 17 Jahre jünger macht.
20.38 Uhr: Hardy Krüger jr. vermutet Sophia Thomalla im Camp
Einige seiner Mitstreiter kenne Hardy Krüger junior bereits. Die Aufzählung startet er allerdings mit Sophia Thomalla.
Da weiß er mehr als wir ...
20.36 Uhr: Mirja du Mont genervt
Mirja du Mont zeigt sich genervt, dass ihr Ex Sky du Mont schon vor ihr eingezogen sie und sie bei der Begrüßung vor allem auf ihn angesprochen wird.
Sie hat Witze-Verbot von ihren Kindern bekommen. Gut so, denn ein Fliegen-Witz geht komplett nach hinten los.
20.31 Uhr: Umut Tekin macht Sieg-Ansage
Umut sagt ganz TV-Deutschland, warum er gewinnen wird: "Weil ich nicht perfekt bin."
Ob das reicht?
20.28 Uhr: So will Eva Benetatou Samira Yavuz aus dem Weg gehen
Um Samira aus dem Weg zu gehen, wolle sich Eva "mal 'ne Bank weiter" setzen.
Sie freut sich, dass sie etwas anderes liefern kann als Skandale.
20.23 Uhr: Gil Ofarim macht sich unsympathisch
Er könne die Kritik an seiner Person verstehen, sagt Gil Ofarim bei der Vorstellung. Schiebt aber direkt hinterher: "... wenn ich nur das wüsste, was in der Öffentlichkeit bekannt ist."
Wir sind offen für deine Erklärungsversuche! Aber er dürfe nichts sagen, behauptet er. Immerhin entschuldigen wolle er sich. Dann aber mal ganz flott!
20.22 Uhr: Die Moderatoren schreien erstmals in 2026
"Ich bin ein Star, holt mich hier rauuuuuuuuus" brüllen Sonja Zietlow und der gut gebräunte Jan Köppen erstmals in der neuen Staffel.
Jetzt geht's so richtig los. Mit den ersten Vorstellungen der "Stars".
20.17 Uhr: "... auch wenn scheiße finde, was du gemacht hast"
Schon in der Vorschau auf die 1. Folge ist einiges dabei.
Unter anderem sieht man die Begrüßung von Umut Tekin und Gil Ofarim. Der Reality-Star: "Ich geb' dir aus Respekt die Hand, auch wenn ich scheiße finde, was du gemacht hast." Spicy!
18.13 Uhr: Sonja Zietlow findet, dass man bei Gil Ofarim "Kirche im Dorf lassen" soll
"Der arme Gil wird's sehr, sehr schwer haben und hat schon viel büßen müssen - zurecht! Und er wird wahrscheinlich auch weiter büßen", schätzt Sonja Zietlow (57) die Lage für den Musiker ein.
Aber sie relativiert auch: "Es gibt schon Camper, die haben viel größere Scheiße in ihrem Leben gebaut. Man muss irgendwann mal die Kirche im Dorf lassen."
Kollege Jan Köppen (41) findet "richtig scheiße", dass Ofarim den Antisemitismus-Fall erfunden hat. "Ich würde ihm wünschen, dass er mit all dem und mit allen ernsthaft ehrlich ist."
Sendehinweis: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" läuft ab Freitag (23. Januar) bis 9. Februar täglich ab 20.15 Uhr bei RTL. Alle Folgen sind danach auch bei RTL+ abrufbar.
Titelfoto: RTL