Dschungelcamp im Ticker: Gil Ofarim sagt DESWEGEN nichts zum Skandal

Von Nico Zeißler

Gold Coast (Australien) - Die bereits 19. Staffel des Dschungelcamps geht am heutigen Freitag an den Start. TAG24 hält Euch über alle Geschehnisse zum Einzug auf dem Laufenden.

Die zwölf Dschungelstars der 19. Staffel. © RTL Die polarisierendste Personalie ist zweifellos Gil Ofarim (43). Nach seinem erfundenen Davidstern-Skandal in einem Leipziger Hotel haben bereits mehrere Camper angekündigt, mit dem Musiker auf Konfrontation gehen zu wollen. Spannend zu beobachten sein wird auch das Zusammentreffen von Samira Yavuz (32) und Eva Benetatou (33), mit der Serkan Yavuz (32) seiner Noch-Ehefrau fremdgegangen war. Mit blutjungen 22 Jahren ist Ariel das Camp-Küken. In ihren bisherigen Realityshows ist die Schweizerin als aufbrausende Streitsüchtige in Erscheinung getreten, die keine Scheu hat, sich mit Fremden anzulegen. Dschungelcamp "Es ist klar vorbei": Dschungelcamperin reicht nach Show die Scheidung ein Mit ihrem Luxusgegenstand, der Asche ihres verstorbenen Sohnes Emilio (†18), sorgt Simone Ballack (49) schon vorab für eine der emotionalsten Geschichten.

23.01 Uhr: "Du bist ein richtig ekelhafter Mensch"

Ariel kriegt sich mit Patrick Romer in die Wolle, weil er einen kleinen Dschungelbewohner totgetreten hat. Sie verbiete ihn, weitere Tiere zu töten. Darum will sich der RTL-bauer nicht einlassen. Er töte Tiere, wenn er es für richtig hält. Ariel: "Du bist ein richtig ekelhafter Mensch!"

22.58 Uhr: "So viel kannst du gar nicht w***sen"

Stephen werde bei der Dschungelprüfung alles machen - auch einen Liter Sperma trinken. Hat er schon mal gemacht, nur nicht in der Menge. Denn: "So viel kannst du gar nicht w***sen, dass du einen Liter bekommst."

Stephen Dürr hat Sperma-Erfahrung. © RTL

22.55 Uhr: Das hindert Gil Ofarim an Statement zu Davidstern-Skandal

Weil er eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben habe, könne er nicht mehr zu seinem erfundenen Davidstern-Skandal sagen, behauptet Gil Ofarim. "Ich hätte meine Kinder verloren, hätte ich ...", beendet er seinen Satz nicht. Immer wieder sagt er, nichts sagen zu dürfen. Und murmelt dann trotzdem über den Tag des Geständnisses: "Ich habe die drei Zeilen vorgelesen und die Schuld auf mich genommen." Wir sind alle so schlau wie vorher. Das darf es nicht gewesen sein!

22.39 Uhr: Emu sind die schwarz gekleideten Menschen

Ins Camp kommt die erste Mahlzeit geschwebt. Es gibt Emu-Rumpf. Emus kennt Ariel schon. "Das sind die schwarz gekleideten, tätowierten Menschen mit Piercings." Dass es sich um einen Laufvogel handelt, hatte die Camp-Jüngste bisher nicht auf dem Zettel.

Ariel ist Ex-Pfadfinderin. Und Emo-Kennerin. © RTL

22.36 Uhr: Stinkender Matthias Mangiapane

Hubert Fella erzählt, dass sein Partner Matthias Mangiapane nach seinem Dschungel-Abenteuer so arg gestunken hat, dass sich Hubert beinahe habe übergeben müssen. Fünfmal nacheinander habe Matthias gebadet, jedes Mal sei das Wasser schwarz gewesen. Lecker!

22.25 Uhr: Leipzig ist Teil der 1. Folge

Kleiner Diss für Gil Ofarim. "Manche Karrieren beginnen in Leipzig", sagt Jan Köppen und spielt auf die dort geborenen Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom an, die "Wetten, dass ...?" übernehmen. "Und manche enden in Leipzig", womit er Ofarims Davidstern-Skandal meint.

Wird erwartungsgemäß nicht verschont: Gil Ofarim. © RTL

22.14 Uhr: Stephen Dürr zieht blank - "Der Bobbes war komplett glatt"

Stephen ist erst kurzzeitig im "Snake Rock"-Camp angekommen, da will er sich schon frischmachen - und zieht sich komplett aus. Hubert schaut genau hin: "Der Stephen sieht für sein Alter gut aus, eine gute Figur. Er ist unbehaart, der Bobbes war komplett glatt, sah doll aus!"

X © RTL

22.10 Uhr: "Das ist zu feucht"

Die fünf Camper im "Snake Rock"-Bereich versuchen, mit Feuersteine das Lagerfeuer zu entzünden. Das gelingt Stephen zunächst nicht: "Das ist zu feucht!"

Das "Snake Rock"-Camp versucht sich beim Feuermachen. © RTL

22.06 Uhr: "Was, da ist auch Scheiße drin?"

Die zweite Gruppe erkriecht sich in einem Gedärme-Flüssigkeiten-Mix Sterne. Simone Ballack schreit: "Ach, du Scheiße", Stephen Dürr versteht sie falsch: "Was, da ist auch Scheiße drin?" Nur Hubert Fella und Simone schaffen es - Stephen, Nicole und Samira nicht.

21.39 Uhr: Das nächste Trio springt waghalsig - Eva Benetatou kneift

Auch Hardy Krüger jr., Umut Tekin und Mirja du Mont wagen den Sprung. Die Schauspielerin hofft, dass ihr Seil kurz genug ist, "dass ich nicht mit meinen Haaren da reinmache". Vergebens, ihre Mähne ist pitschnass. Eva Benetatou hingegen kneift.

Eva springt als Einzige nicht. © RTL

