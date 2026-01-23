Dschungelcamp im Ticker: Wegen Lügner Gil Ofarim "irgendwann mal die Kirche im Dorf lassen"

Die bereits 19. Staffel des Dschungelcamps geht am heutigen Freitag an den Start. TAG24 hält Euch über alle Geschehnisse zum Einzug auf dem Laufenden.

Von Nico Zeißler

Gold Coast (Australien) - Die bereits 19. Staffel des Dschungelcamps geht am heutigen Freitag an den Start. TAG24 hält Euch über alle Geschehnisse zum Einzug auf dem Laufenden.

Die zwölf Dschungelstars der 19. Staffel. © RTL/Hintergrund KI-generiert Die polarisierendste Personalie ist zweifellos Gil Ofarim (43). Nach seinem erfundenen Davidstern-Skandal in einem Leipziger Hotel haben bereits mehrere Camper angekündigt, mit dem Musiker auf Konfrontation gehen zu wollen. Spannend zu beobachten sein wird auch das Zusammentreffen von Samira Yavuz (32) und Eva Benetatou (33), mit der Serkan Yavuz (32) seiner Noch-Ehefrau fremdgegangen war. Mit blutjungen 22 Jahren ist Ariel das Camp-Küken. In ihren bisherigen Realityshows ist die Schweizerin als aufbrausende Streitsüchtige in Erscheinung getreten, die keine Scheu hat, sich mit Fremden anzulegen. Dschungelcamp "Es ist klar vorbei": Dschungelcamperin reicht nach Show die Scheidung ein Mit ihrem Luxusgegenstand, der Asche ihres verstorbenen Sohnes Emilio (†18), sorgt Simone Ballack (49) schon vorab für eine der emotionalsten Geschichten.

19.17 Uhr: Samira Yavuz führt Eva Benetatou vor ganz Deutschland vor

Mit einem bedruckten Kissen wird Samira Yavuz den Zorn von Eva Benetatou auf sich ziehen. Auf diesem ist der Teil eines WhatsApp-Chats zwischen den Frauen zu lesen - samt Entschuldigung und Erklärung, wie es zu dem Seitensprung mit Serkan kam. Mehr Infos >> "Luxusartikel als Waffe: Samira konfrontiert Ehemann-Affäre Eva im Dschungelcamp"

Samira Yavuz (32) bringt einen besonderen Luxusartikel mit ins Camp. © RTL

18.51 Uhr: Eva Benetatou erwägt Karriere-Ende nach IBES

Eva Benetatou (33), die durch ihren Seitensprung Samira Yavuz' (32) Noch-Ehemann Serkan (32) stark angefeindet wurde, könnte sich ein Reality-Ende nach dem Dschungelcamp vorstellen. Alle Infos im Extra-Artikel "TV-Ende nach Dschungelcamp? Eva Benetatou plant Karriere-Neustart".

Eva Benetatou (33). © RTL/Hintergrund KI-generiert

18.13 Uhr: Sonja Zietlow findet, dass man bei Gil Ofarim "Kirche im Dorf lassen" soll

"Der arme Gil wird's sehr, sehr schwer haben und hat schon viel büßen müssen - zurecht! Und er wird wahrscheinlich auch weiter büßen", schätzt Sonja Zietlow (57) die Lage für den Musiker ein. Aber sie relativiert auch: "Es gibt schon Camper, die haben viel größere Scheiße in ihrem Leben gebaut. Man muss irgendwann mal die Kirche im Dorf lassen." Kollege Jan Köppen (41) findet "richtig scheiße", dass Ofarim den Antisemitismus-Fall erfunden hat. "Ich würde ihm wünschen, dass er mit all dem und mit allen ernsthaft ehrlich ist."

Jan Köppen (42) und Sonja Zietlow (57) moderieren wieder das Dschungelcamp. © RTL/Pascal Bünning