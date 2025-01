Dschungelcamp: RTL und RTL+ mit Bildproblemen

Gold Coast (Australien) - Die Wartezeit aufs Dschungelcamp war durch die Legenden-Staffel im August nicht ganz so lang wie sonst. Am Freitag startet die 18. Staffel in Australien. TAG24 berichtet im Ticker.

Die letztjährige Sommerhaus-Teilnehmerin nimmt ihren Mut zusammen, hat aber zu viel Angst. Sie will in den folgenden Prüfungen beweisen, dass sie abliefern kann.

Anna-Carina bricht ab, während Edith springt. Alessia bricht in Tränen aus: "Ich möchte das nicht machen. Ey was macht der, schubst der mich?", fragt er das Kamerateam zum hinter ihm stehenden Ranger.

"Oh mein Gott", "Bungee bin ich noch nie", "Ich will lieber wandern oder so" sagen die Stars kurz bevor sie von einer hohen Plattform in die Tiefe springen sollen.

Wer traut sich, wer macht einen Rückzieher?