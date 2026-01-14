"Ich will, ich will, ich will!": Simone Ballack heiß auf alle Dschungelprüfungen

München - Für Simone Ballack (49) geht es am 23. Januar in den australischen Dschungel zu " Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! ". Doch die 49-Jährige will dort nicht nur am Lagerfeuer sitzen: Sie rechnet fest damit, sich schon früh in den Prüfungen zu beweisen – und die ersten Sterne zu holen.

Simone Ballack (49) will alle Dschungelcamp-Prüfungen durchziehen. © RTL

Die 49-Jährige ist definitiv bereit für das Dschungelcamp, wie sie in einem aktuellem "RTL"-Interview verrät, doch "wenns dann wirklich losgeht, setzt die Panik ein".

Schließlich sind die Kandidaten wochenlang von der Außenwelt abgeschnitten und gnadenlos mit verschiedensten Ekel-Prüfungen konfrontiert.

Die Prüfungen will Simone Ballack aber unbedingt durchziehen. Auch in ihren eigenen vier Wänden sei sie eine Person, die viel selber macht und "anpackt" – das wolle sie auch im Dschungelcamp unter Beweis stellen und die Krone für sich gewinnen. Das Preisgeld würde die Unternehmerin für eine Reise mit ihren Söhnen ausgeben.

"Ich bin so, ich sag 'Nee, ich will, ich will, ich will, ich will'." Die 49-Jährige möchte "nicht nur am Lagerfeuer sitzen", das könne sie schließlich auch zu Hause machen. Momentan zeigt sich Ballack aber kurz vor Beginn der Reise "noch total entspannt"