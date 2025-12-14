Internet-Star bekommt Absage fürs "Dschungelcamp" und wettert gegen RTL

Köln - Jens Hardt (43), Malermeister aus Goch in Nordrhein-Westfalen , erlangte erstmals 2017 durch seinen Song "Pinsel am Ohr", den er bei YouTube veröffentlichte, Bekanntheit. Seitdem polarisiert der Handwerker in Sozialen Medien. Doch das alles reicht nicht aus, um am " Dschungelcamp " teilzunehmen.

RTL hat die Bewerbung einer Internet-Bekanntheit für das "Dschungelcamp" abgelehnt. © Thomas Banneyer/dpa

Damit ist ein "ganz großer Traum" des 43-Jährigen endgültig geplatzt. Jens hatte sich für die kommende 19. Staffel der beliebten RTL-Show beworben, doch der Kölner Privatsender erteilte ihm eine Absage.

Der Grund: Es sei nicht geplant, die Dschungelshow mit Menschen zu produzieren, die nicht in prominenter Form in der Öffentlichkeit stehen oder gestanden haben.

"Kurz gesagt: 'Jens, du bist nicht prominent genug'", wettert der Malermeister auf seinem Facebook-Profil gegen RTL. Er stelle sich daher die Frage, wer "in deren Augen prominent" genug sei.

"Alles klar, Message verstanden. Der normale, hart arbeitende Mensch pass wohl nicht ins Konzept. Da müssen erst die ganz großen Sterne kommen... Oder die, die sich dafür halten", giftet der 43-Jährige weiter gegen die Macher der Reality-TV-Show.