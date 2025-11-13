Weitere Spekulationen: "Sommerhaus"-Star soll ins "Dschungelcamp" ziehen

Köln - Zieht es einen " Sommerhaus "-Star ab Januar ins " Dschungelcamp "? Gerüchten zufolge soll Hubert Fella (57) in den australischen Dschungel gehen.

Wird "Sommerhaus"-Star Hubert Fella (57) im "Dschungelcamp" dabei sein? © IMAGO / Gartner

Wie "BILD" berichtet, soll der gelernte Hotelfachmann und Unternehmer auf der Wunschliste von RTL stehen. Demnach seien die Verhandlungen zwischen dem 57-Jährigen und dem Kölner Privatsender so gut wie abgeschlossen.

Und der gebürtige Bayer hat indirekt schon erste Erfahrungen mit der Reality-TV-Sendung gemacht. Hintergrund: Sein Ehemann Matthias Mangiapane (42), mit dem er bereits seit 20 Jahren zusammen ist, sicherte sich im Jahr 2018 den fünften Platz in der zwölften Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!".

Aber auch im Kosmos des Trash-TV ist der 57-Jährige kein Unbekannter. Gemeinsam mit seinem Liebsten nahm er 2017 am "Sommerhaus der Stars" teil. Zudem war Hubert auch 2020 bei "Kampf der Realitystars" zu sehen.

Im Anschluss daran verschwand der Unternehmer jedoch von der Bildfläche, doch das könnte sich mit einem möglichen Busch-Abenteuer in Down Under wieder ändern.