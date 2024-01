Keine Dschungelprüfungen für Heinz Hoenig: Das sagt RTL dazu!

Fabio Knez (l., 30) und Heinz Hoenig (72) mussten Antworten von Wissensfragen mit einzelnen Buchstaben aus einer "Suppe" bilden. © RTL/Stefan Thoyah

Weiterhin stellt sich dann die Frage: "Wenn Heinz Hoenig keine Prüfung absolvieren darf, warum lädt ihn RTL überhaupt nach Australien ein?"

"Jeder unserer Stars hat eine Berechtigung an der Show teilzunehmen, ob mit oder ohne die Teilnahme an den Dschungelprüfungen. Heinz bereichert unser Camp in hohem Maße, wie in den vergangenen Shows eindrucksvoll zu sehen war", heißt es aus der Senderzentrale in Köln.

Denn auch ohne Dschungelprüfung trage er einen Teil an der Show und vor allem am Zusammenhalt der Camper bei.

"So hat er uns zum Weinen und zum Lachen gebracht und seine Mitcamper motiviert", begründet RTL weiter.

Auch wenn der 72-jährige Schauspieler keine actionreichen Prüfungen absolvieren kann, so ging es für ihn immerhin schon einmal auf Schatzsuche. Zusammen mit Fabio Knez (30) mussten sie in einer überdimensionierten Buchstabensuppe nach Tafeln mit Wissensfragen tauchen und diese beantworten.

Aber auch hier übernahm Hoenig eher die geistige Arbeit, während Knez für den Körpereinsatz zuständig war.