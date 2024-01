Kim Virginia gibt Stress-Vollgas im Dschungelcamp: Von ihr bekommt sie eine saftige Abfuhr!

Australien - Wie schon in den ersten sieben Tagen des Dschungelcamps bestimmt auch an Tag 8 Busch-Zicke Kim Virginia (28) das Geschehen Down Under . Ihren Mitstreitenden rund ums Lagerfeuer wird das ganze Treiben inzwischen deutlich zu bunt.

Im stillen Kämmerlein des Dschungeltelefons vergoss der sonst so harte Mike einige Tränen. © RTL

Aufmerksamkeit bekam die ehemalige Teilnehmerin von "Are You The One" auch von den TV-Zuschauenden. Die wählten Kim nämlich erneut in die Dschungelprüfung. Bevor es allerdings so weit kommen konnte, durfte die 28-Jährige zwei Mitspieler nominieren.

Neben Tim (23) entschied sich die Dschungel-Zicke auch für "Ex-Freund" Mike. "Seid ihr überrascht, dass ich ihn wähle?" platzierte sie am Lagerfeuer den Elefanten im Raum. "Natürlich nicht", erwiderte Leyla und grinste verschmitzt zu ihren Kollegen.

Der hatte erst kurz zuvor alle Hüllen Fallen lassen und im Dschungeltelefon sämtliche Tränen verdrückt. Auslöser für den unerwarteten Gefühlsausbruch war das vergangene Jahr des Realitystars. "Das war wahrscheinlich das härteste Jahr meines Lebens. Ich hoffe einfach, dass alles gut wird."

Was genau er mit dem kryptischen Blick in die Zukunft meinte? Weiß wohl nur der harte Muskelprotz mit der weichen Schale selbst!