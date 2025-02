Knatsch im Dschungelcamp: "Du bist so 'ne dämliche Kuh"

Gold Coast (Australien) - An Tag 9 ist im Dschungelcamp der Siedepunkt erreicht. Es brodelt, kocht und schäumt: Edith Stehfest (30) und Pierre Sanoussi-Bliss (62) gehen sich an die Gurgel.

Pierre Sanoussi-Bliss (62) hat die Nase voll von Klischees und fetzte sich. Er kam zu der Erkenntnis: "Ich bin so böse geworden." © RTL

Stein des Anstoßes war ein fehlendes Bett im RTL-Prischtenlager, weshalb zwei Busch-Promis zusammenrücken müssen. Edith hatte direkt einen Einfall, wer sich eine Koje teilen könnte: "Zum Beispiel Pierre und Sam." Das schmeckte dem Schauspieler gar nicht und er hielt mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg.

"Du bist so 'ne dämliche Kuh", donnerte er in ihre Richtung und bat direkt um Entschuldigung. Es sei nicht ernst gemeint gewesen, er fühlte sich aber getroffen.

Warum er sich an der Bemerkung rieb: Sam Dylan (33) und er sind homosexuell. Bereits am Tag zuvor machte Pierre aus seiner Abneigung gegen Klischees keine Mördergrube und geriet am Vortag auch mit Jörg Dahlmann (66) aneinander, als dieser mit verstaubten Ansichten für Wirbel im Camp sorgte. Schließlich setzt sich der schwarze Ostdeutsche seit langem unter anderem für mehr Akzeptanz und Diversität ein.

"Ein Glück habe ich heute einen Clown gefrühstückt, daher ist es mir egal", wischte Edith den Kommentar weg und sauste zur Erklärung zu Sam.

Pierre war aber nicht mehr zu bremsen und geriet in Fahrt: "Ich bin einfach angepisst, wenn solche alten Klischees in ihrem Redeschwall hochkommen; sie mischt sich in jedes Gespräch ein, kann alles, da musste ich mal 'ne kurze Ansage machen, denn das war so dumm."