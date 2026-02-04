Krasser Gewichtsverlust bei Stephen Dürr: So viele Kilos purzelten im Dschungelcamp

Gold Coast (Australien) - An Tag 12 kam es, wie es kommen musste: Stephen Dürr (51) wurde nach dem "Vielleicht"-Hattrick aus dem Dschungelcamp gewählt. Ein Teil von ihm bleibt aber im australischen Busch.

Bei Stephen Dürr (51) purzelten im Dschungel die Kilos. © RTL

"Vielen, vielen Dank für den ganzen Support und für alle, die für mich angerufen haben und es mir ermöglicht haben, noch ein paar Tage länger im Dschungelcamp bleiben zu dürfen", sagte der Soap-Star am Morgen nach seinem Exit.

Dabei war die Zahl der Anrufer offenbar recht überschaubar, trotz der eingeräumten Schonfrist, die sich durch den aufgeschobenen Exit am elften Tag ergab. So wurde aus dem dritten "Vielleicht" schlussendlich ein Tschüss, mit dem Ehefrau Katharina schon lange gerechnet hat.

"Wir sind jetzt nicht aus allen Wolken gefallen und ich finde gerade heute, nach der starken Folge, die er ja doch hatte - ich fand dieses respektvolle Gespräch mit Gil super - man soll halt gehen, wenn's am schönsten ist", so die 42-Jährige.

Trotz des Abonnements auf das "Vielleicht" ließ sich der 51-Jährige die Zeit im australischen Busch nicht verderben. "Es war wirklich eine richtig geile Zeit. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich weiß jetzt noch nicht, was alles ausgestrahlt wurde, aber insgesamt war es wirklich spannend, richtig aufregend", so Dürr.

Auch wenn der Schauspieler persönlich nicht mehr am Gezanke im Dschungel teilnehmen kann, ein Teil von ihm ist im Camp geblieben.

"Jetzt muss ich erst mal ein bisschen was essen, weil ich habe - Dr. Bob hat mich direkt gewogen - vier Kilogramm abgenommen. Und zwei davon im Gesicht", so der Hamburger.