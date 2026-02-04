Krasser Gewichtsverlust bei Stephen Dürr: So viele Kilos purzelten im Dschungelcamp
Gold Coast (Australien) - An Tag 12 kam es, wie es kommen musste: Stephen Dürr (51) wurde nach dem "Vielleicht"-Hattrick aus dem Dschungelcamp gewählt. Ein Teil von ihm bleibt aber im australischen Busch.
"Vielen, vielen Dank für den ganzen Support und für alle, die für mich angerufen haben und es mir ermöglicht haben, noch ein paar Tage länger im Dschungelcamp bleiben zu dürfen", sagte der Soap-Star am Morgen nach seinem Exit.
Dabei war die Zahl der Anrufer offenbar recht überschaubar, trotz der eingeräumten Schonfrist, die sich durch den aufgeschobenen Exit am elften Tag ergab. So wurde aus dem dritten "Vielleicht" schlussendlich ein Tschüss, mit dem Ehefrau Katharina schon lange gerechnet hat.
"Wir sind jetzt nicht aus allen Wolken gefallen und ich finde gerade heute, nach der starken Folge, die er ja doch hatte - ich fand dieses respektvolle Gespräch mit Gil super - man soll halt gehen, wenn's am schönsten ist", so die 42-Jährige.
Trotz des Abonnements auf das "Vielleicht" ließ sich der 51-Jährige die Zeit im australischen Busch nicht verderben. "Es war wirklich eine richtig geile Zeit. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich weiß jetzt noch nicht, was alles ausgestrahlt wurde, aber insgesamt war es wirklich spannend, richtig aufregend", so Dürr.
Auch wenn der Schauspieler persönlich nicht mehr am Gezanke im Dschungel teilnehmen kann, ein Teil von ihm ist im Camp geblieben.
"Jetzt muss ich erst mal ein bisschen was essen, weil ich habe - Dr. Bob hat mich direkt gewogen - vier Kilogramm abgenommen. Und zwei davon im Gesicht", so der Hamburger.
Nackedei-Aktion bringt Stephen Dürr Ärger mit der Familie ein
Nach dem Aus gab es erstmal Burger und Schokokuchen. Und Kuscheleinheiten von Katharina und seinen Töchtern, die das Wiedersehen mit dem Mann beziehungsweise Papa herbeigesehnt haben.
Von seiner Familie musste sich Stephen allerdings auch noch etwas anhören, nachdem er gleich zu Beginn der Staffel nackt unter die Dusche gehüpft war. "Das war das Allererste, was ich von meiner Familie gehört habe", bestätigte er.
Seine Zwillingstöchter Lilly-Marleen und Amelie-Sophie (15) dürften über den Popo-Blitzer allerdings schnell hinwegkommen, da eine Abmachung mit ihrem Papa dafür sorgt, dass sie bei dessen unangenehmen Handlungen in den Medien Shopping-Gutscheine bekommen.
Das dürfte den 51-Jährigen jetzt teuer zu stehen kommen.
"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft noch bis zum 9. Februar immer täglich zur Primetime, um 20.15 Uhr, bei RTL und auf Abruf bei RTL+.
