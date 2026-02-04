Ex-Freund packt über Ariel aus: "Versucht, das Schlimmste aus jemandem herauszuholen"

Australien/Schweiz - Kaum ein Zoff im diesjährigen Dschungelcamp kommt ohne sie aus: Reality-TV-Sternchen Ariel (22) treibt den Lärmpegel im australischen Pritschenlager gewaltig in die Höhe. Jetzt meldet sich ihr Ex-Freund Giuliano Hediger zu Wort.

Ariel (22) sorgt im Camp immer wieder für Zündstoff. © RTL

Dass die Schweizerin leidenschaftlich gerne provoziert, aneckt und keine Konfrontation scheut, dürfte inzwischen auch dem letzten TV-Zuschauer klar sein. Die Mutter einer kleinen Tochter polarisiert wie wohl kaum ein anderer Promi in der diesjährigen Staffel der RTL-Kultsendung.

Doch ist das alles wirklich nur Show für Sendezeit, wie ihre Mitcamper und auch viele Zuschauer der 22-Jährigen immer wieder unterstellen?

Ariels Ex-Freund und Vater ihrer kleinen Tochter, Giuliano Hediger, hat dazu eine klare Meinung: "Ariel ist genau so, wie ich sie kenne", erklärte der Schweizer in der Dschungel-Nachlese "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach".

"Sie provoziert halt extrem und sie versucht immer, wirklich so das gefühlt Schlimmste aus jemandem rauszuholen."

Doch auch wenn Giuliano die Mutter seiner Tochter vor der Kamera für authentisch hält, gutheißen will er Ariels Verhalten nicht.

Seine Ex-Partnerin sei "ziemlich drüber" und sollte sich seiner Meinung nach lieber "ein bisschen zurückhalten". Er wünsche sich mehr "Niveau".