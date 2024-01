Kurz vor Dschungel-Start: Jan Köppen traut diesen Kandidaten süße Baby-News zu!

Schon zum zweiten Mal moderiert Jan Köppen (40) neben Sonja Zietlow (55) das Dschungelcamp. © Bildmontage: RTL+/dpa, Daniel Reinhardt/dpa

Die neue Staffel von "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" hat noch nicht einmal begonnen, da plaudert der Publikumsliebling schon über sämtliche Teilnehmer.

Den Anfang machte der 40-Jährige, der am Freitagabend auch beim RTL-Turmspringen im Einsatz gewesen war, mit Influencer Twenty4Tim. "Der ist ja relativ jung, aber der wirkt auf mich sehr klar in dem, was er will, was er kann, wer er ist", so Köppen über den Blondschopf, dem auf Instagram alleine 2,6 Millionen Menschen folgen.

Auf zwei Teilnehmende freut sich der Moderator allerdings ganz besonders. Die Rede ist von Mike Heiter (31) und Kim Virginia (27)!

Den Startschuss ihrer Hassliebe setzten die beiden Realitysternchen bei "Are You The One" in Thailand. Nach einer leidenschaftlichen Stippvisite im "Boom Boom Room" verlor sich das vermeintliche Traumpaar allerdings schnell wieder aus den Augen.