Wilde Knutsch-Orgie hat böse Folgen: "Ich bin Aszendent Zwilling, du bist Aszendent Hund!"

Von Laura Miemczyk

Koh Samui (Thailand) - Drama, Sex und jede Menge Tränen! In den Folgen 9 und 10 von "Are You The One? - Realitystars in Love" bringt ein weiteres Paar die Laken im Boom-Boom-Room zum Glühen, am nächsten Morgen gibt es jedoch ein böses Erwachen. Zudem steht die nächste Matching-Night an - und die sorgt für eine Überraschung.



Achtung, Spoiler!

Mike und Kim kehren als "No Match" zu den anderen zurück. © Screenshot/RTL Zum ersten Mal in dieser Staffel steht mit Kim Virginia (27) und Mike Heiter (31) ein Couple in der Match-Box, bei dem sich (fast) alle Beteiligten sicher sind: Die beiden sind es - das erste Perfect Match! Die bittere Enttäuschung folgt jedoch auf dem Fuß, denn entgegen der allgemein herrschenden Vermutung erscheint das allseits gefürchtete "No Match"-Banner auf dem Bildschirm. Kim und Mike scheinen nicht weniger schockiert, als der Rest der Truppe. Damit das Preisgeld von (immerhin noch) 180.000 Euro nicht in unerreichbare Ferne rückt, muss die Gruppe sich nun eine neue Strategie überlegen. Mikes erste Konsequenz: Er möchte ab sofort auch andere Frauen genauer unter die Lupe nehmen - sehr zum Ärger von Kim! Are You The One Neuzugang bei "Are You The One": GNTM-Model sorgt für Schock "Dass er so abgekartet ist, hätte ich nicht gedacht!", erklärt die 27-Jährige und schmiedet bereits Rachepläne. Die nächste Motto-Party - inklusive Feuer-Show - scheint Kim da gerade recht zu kommen: So startet sie nach dem Korb des Muskelmanns eine wilde Knutsch-Orgie und klebt (auch unter Mikes Augen) gleich mehreren Männern an den Lippen. Man muss kein Trash-Experte sein, um zu wissen, dass das nächste Drama damit vorprogrammiert ist.



Neben Emmanuel und Teezy sind auch Max' Lippen nicht vor Kim sicher. © Screenshot/RTL

AYTO 2023: Teufelinnen verführen Neuankömmling Max - Drama folgt auf dem Fuß

Marie und Stephie legen sich für Max ziemlich ins Zeug. © Screenshot/RTL Marie (26) und Stephie (25) haben derweil ein Auge auf Neuankömmling Max (26) geworfen, der erst vergangene Folge zum Cast dazugestoßen war und bislang von Paulina (20) in Beschlag genommen wurde. Im Teufels-Kostüm legen die beiden Blondinen zuerst eine heiße Kuss-Show vor Max hin, ehe wenig später auch die Zunge des 26-Jährigen mitmischt und das Trio die Knutsch-Orgie kurzerhand ins Schlafzimmer verlegt. Teezy (28), der bereits mit Stephie angebandelt hatte, gefällt das jedoch überhaupt nicht. Kurzerhand reagiert sich der wütende 28-Jährige an einem der Betten ab, boxt mehrfach in die Matratze und tritt dramatisch gegen eine Wand. Are You The One Kondom fehlt! Mike Heiter macht Rückzieher im Bett, Sophia Thomalla muss helfen Mike sucht unterdessen erneut das Gespräch zu seinem No-Match, zieht jedoch wenig später die Reißleine, als Kim ihm den Spruch "Ich bin Aszendent Zwilling, du bist Aszendent Hund", um die Ohren pfeffert. "Du hast keinen Anstand, keinen Respekt!", wettert der 30-Jährige nicht ganz unberechtigt und gibt ihr (wohl endgültig) den Laufpass. Wenig später lässt Mike sich dann ausgerechnet von Drama-Queen Paulina trösten ("Mike ist jetzt frei - für mich!") - und merkt schnell, dass das vielleicht nicht die beste Idee war...

Als Mike von Kim durch die Blume als "Hund" betitelt wird, platzt dem Reality-Star der Kragen! © Screenshot/RTL

Mike flüchtet sich (zumindest zunächst) in die Arme von Drama-Queen Paulina. © Screenshot/RTL

"Are You The One? Realitystars in Love": Vier Lichter in Matching-Night und heiße Küsse im Bett

In ihrer ersten Nacht in einem Bett fallen zwischen Paulina und Mike heiße Küsse... © Screenshot/RTL Zunächst bittet Moderatorin Sophia Thomalla (33) ihre Kandidaten jedoch zur vierten Matching-Night. Bislang bestes Ergebnis waren drei Lichter - und tatsächlich schafft die Truppe es diesmal, ihren eigenen Rekord auf vier Lichter zu verbessern. "So viele Lichter hattet ihr noch nie!", lobt die 33-Jährige die Realitystars und schickt ihre Kandidaten zurück in die Villa. Dort hat zunächst Peter (25) ein Hühnchen mit seiner Herzdame Sabrina (26) zu rupfen, die kurz zuvor heimlich mit On-Off-Flirt Emmanuel geknutscht hat und sich es nun scheinbar endgültig mit dem Züricher verscherzt hat. "Wenn du Scheiße baust, bin ich weg!", stellt er klar. Sandra hadert unterdessen mit ihrem Schlafplatz: eigentlich nächtigt die Kölnerin zurzeit neben Paco (27), doch der Voll-Tätowierte zeigt der Brünette seit Tagen die kalte Schulter. "Irgendwie ist die Stimmung so lustlos", klagt Sandra und lädt daher kurzerhand Sofa-Schläfer Max ein, sich neben sie zu legen. Nur wenige Minuten später ist der Ersatzmann aber wieder vom Tisch - und die 30-Jährige landet erneut im Bett neben Paco. Paulina und Mike genießen derweil ihre erste gemeinsame Nacht - inklusive heißer Küsse. "Ich bin die ganze Zeit am Grinsen. Das fühlt sich richtig gut an", schwärmt die liebestrunkene Paulina am nächsten Morgen, bekommt jedoch prompt einen Dämpfer von Mike, der es "nicht überstürzen möchte". Ups.

... am nächsten Morgen folgt jedoch ein ernüchterndes Gespräch. © Screenshot/RTL

Darya und Danilo werden in Matchbox gewählt

Nach einer Nacht im Boom-Boom-Room ist Shakira verknallter in ihren Marvin denn je - doch das nächste Drama wartet bereits. © Screenshot/RTL Auch zwischen Shakira (25) und Marvin (28) bahnt sich das nächste Drama an: Nach einer heißen Nacht im Boom-Boom-Room ist sich die temperamentvolle Blondine eigentlich "zu 100 Prozent sicher", dass der Sex die beiden "soooo dermaßen zusammengeschweißt hat, dass da niemand mehr dazwischen funken kann" - bis Marvin und Jenny (25) am nächsten Tag einen Plausch in der Raucherecke halten. Shakira sieht rot und inszeniert vor versammelter Mannschaft einen Weinkrampf, der so manche Diva in den Schatten stellt. Und Marvin? Dem scheint allmählich bewusst zu werden, worauf er sich da eingelassen hat... Frei von jeglichem Drama verläuft hingegen die Challenge "Arschbombe", in der die Herren der Stunde mit Wasser gefüllte Ballons in einen Eimer werfen müssen, den die Ladys an ihrem Hinterteil befestigt haben. Neben Max und Stephie stehen am Ende auch Darya (30) und Danilo (26) auf dem Siegertreppchen und dürfen sich nicht nur auf ein Date freuen, sondern werden von der Gruppe wenig später auch in die Matchbox gewählt. "Es könnte sehr gut sein, dass wir ein Perfect Match sind", sind sich die beiden sicher.

Danilo und Darya sichern sich beim Spiel "Arschbombe" ein Date... © Screenshot/RTL

... und landen kurz darauf in der Matchbox. © Screenshot/RTL