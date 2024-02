Dschungelcamp: Leyla und Mike "löffeln" auf Kims Pritsche, dann kommt der Hammer!

"Echt? Beim dritten Mal ein Muss?" erwiderte die 27-Jährige verblüfft und wollte wissen, wie oft Mike in der Woche denn so "vögele". Das sei ganz unterschiedlich "Mal zweimal in der Woche und mal zwei bis drei Wochen gar nicht", erklärte Heiter etwas peinlich berührt.

Am Abend gingen Leyla und Mike dann auf Tuchfühlung. Nur in Unterwäsche bekleidet "löffelten" sie im gemeinsamen Schlafsack ausgerechnet auf Kim Virginias (28) ehemaliger Urwald-Pritsche.

Beim "Creek der Sterne" kämpften die verbliebenen fünf Promis um ihr Abendessen. © RTL/Stefan Thoyah

Zur Dschungelprüfung "Creek der Sterne" mussten dann alle fünf Camper gemeinsam antreten. Bei einem Kampf gegen Wind, Wasser, Schleim und allerlei bunten Stolperfallen hieß es, die XXL-Sterne gut festzuhalten.

Hierbei stellten sich alle Promis überraschend gut an und hielten auch den großen Monsterwellen stand. Fünf Sterne und ein opulentes Abendmahl waren gesichert.

Am Abend spielte Fabio erneut "Hitch der Date-Doktor" und wollte zwischen Leyla und Mike vermitteln. Die Folge: Mike bat die 27-Jährige zum Gespräch:

"Da ist auf jeden Fall so 'ne Hemmschwelle. Aber das liegt ja nicht an Dir, das liegt auch nicht an mir (...) Da muss ja nicht direkt sexuelle Bindung dahinter sein." Leyla blieb zunächst stark und brach erst später im Dschungel-Telefon in Tränen aus:

"Damit kann ich gerade nicht umgehen (...) danke für gar nichts." Die Zuschauer schienen von Mikes Aktion wenig begeistert zu sein und wählten überraschenderweise Leyla unter die Top 3 Favoriten. Für Mike und Fabia hieß es schließlich Koffer packen.

Das große Dschungelcamp-Finale läuft am Sonntag um 22.15 Uhr bei RTL oder im Stream bei RTL+.