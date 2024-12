Massive Regenfälle: Teile des Dschungelcamps zerstört!

Dean McCullough (32) erzählte nach seinem Auszug, was der Regen mit den Kandidaten machte. © ITV/"I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!"

Denn seit Tagen überschatten starke Regenfälle den australischen Dschungel in Murwillumbah, New South Wales.

Und das hat auch Folgen für die Bewohner, wie einer der bereits Ausgeschiedenen von "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" jetzt erzählte.

Dean McCullough (32), ein Radiomoderator, musste als Zweiter die Show an Tag 15 verlassen. Im Interview mit dem "Mirror" schilderte er jetzt, dass die Wetterverhältnisse so schlecht waren, dass die Camper Immersionsfüße bekamen. Das passiert, wenn an den Füßen Kälte-Nässe-Schäden auftreten, die Körperteile anfangen zu "schrumpeln".

Eines Nachts regnete es sogar so stark, dass sich der gesamte Cast, zu dem auch Motsi Mabuses (43) Schwester Oti (34) zählt, ins Dschungeltelefon flüchten musste. "Unser Krokodilschwanz zum Abendessen war komplett verdorben, also gaben sie uns stattdessen Tofu."