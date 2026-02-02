Mirja du Mont zieht Bilanz nach Dschungel-Aus: "Das hat meine Psyche wirklich kaputt gemacht"

Gold Coast (Australien) - Mirja du Mont (50) musste an Tag 10 des Dschungelcamps ihre Koffer packen. Den Grund für ihr frühes Aus hat sie schon ausgemacht: "Wenn mir keiner gegen den Karren pisst, dann pisse ich auch nicht zurück!"

Mirja du Mont (50) kämpfte im australischen Busch gegen ihre Angststörung. © RTL

Von Enttäuschung fehlt jede Spur. Ganz im Gegenteil, die 50-Jährige wirkt gar erleichtert über ihr Ausscheiden. "Mir geht es fantastisch, dass ich jetzt hier stehe. Ich habe den Dschungel überlebt. Ich freue mich sehr, dass ich so tolle Menschen kennengelernt habe, dass ich meine Angststörung bis hierhin echt überwunden habe", sagt sie im RTL-Interview.

Die Freude über den Umzug vom Lagerfeuer an die Hotelbar dürfte auch ihre zwischenzeitliche Krise befeuert haben, die sie unter anderem auch als Grund für die maue Anruferzahl aufführte.

Am Anfang habe sie immer gesagt, dass sie ausziehen werde, weil sie fünf Tage im Nassen liegen musste und dadurch nicht geschlafen habe. "Und das hat meine Psyche wirklich kaputt gemacht. Also ich war gerädert", erzählt sie.

Doch nicht nur ihre Aufgabe-Gedanken hätten das Aus für sie bedeutet, auch ihr Charakter, meint sie.

"Ich glaube, dass ich vielleicht zu langweilig bin. Ich bin einfach keine Krawallmaus. Wenn du mich einkaufst, weißt du, ich höre mir immer beide Seiten an. Ich habe für beide Seiten Argumente. Wenn mir keiner gegen den Karren pisst, dann pisse ich auch nicht zurück. Von daher kann das sein, dass das dann einfach zu langweilig war", bilanziert sie.