Dschungelcamp-Schock um Umut Tekin: Reality-Star gesteht jahrelange TV-Lüge!

Gold Coast (Australien) - An Tag neun des Dschungelcamps musste Umut Tekin (28) die Show als zweiter Kandidat verlassen. Doch noch vor seinem Auszug überraschte der Reality-Star mit einem brisanten Geständnis, das seine TV -Vergangenheit in einem völlig neuen Licht erscheinen lässt.

Im Gespräch mit Eva Benetatou (33) lüftet Umut Tekin (28) im Dschungelcamp sein Geheimnis. © RTL

Als Teilnehmer der RTL-Show "Bachelor in Paradise" lernte Umut 2022 Jana-Maria Herz (33) kennen, die beiden wurden daraufhin ein Paar. Gemeinsam nahmen sie 2023 bei "Temptation Island VIP" teil, doch der 28-Jährige erntete für sein Verhalten während der Sendung einen ordentlichen Shitstorm.

Der Grund: Vor laufender Kamera hatte Umut seine damalige Partnerin während der Show mit der Verführerin Emma Fernlund (25) betrogen, mit der er anschließend auch in einer Beziehung war. Zumindest dachten das die Zuschauer jahrelang. Denn im Dschungelcamp stellte Umut am Sonntag klar: Jana-Maria und er sollen bereits vor ihrer Teilnahme an der Show gar kein Paar mehr gewesen sein!

"Ich wurde über Jahre hinweg beschuldigt, jemanden betrogen zu haben. Dabei haben Jana-Maria und ich uns zuvor, bevor es losging, getrennt", erklärte er. Öffentlich richtiggestellt habe er das nie.

Der Grund für seine Teilnahme an der Show im Jahr 2023 sei schlicht Geldnot gewesen. „Ich habe das Geld gebraucht, um viele Sachen zu begleichen“, so Umut weiter.

Zum Hintergrund: Bei "Temptation Island" ist es Voraussetzung, als Paar teilzunehmen, da dort die Treue der Kandidaten auf die Probe gestellt wird. Hat der 28-Jährige RTL damit nur etwas vorgespielt, um an der Sendung teilnehmen zu können?