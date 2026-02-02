Zu "flirty unterwegs"? Dschungelcamper raten Eva, sich von vergebenem Patrick fernzuhalten

Gold Coast (Australien) - Nicht nur das erneute Drama zwischen Ariel (22) und Gil Ofarim (43) stand an Tag zehn im "Dschungelcamp" im Fokus, auch Eva Benetatou (33) sorgt dank ihres anhänglichen Verhaltens gegenüber Mitcamper Patrick Romer (30) für Aufsehen bei den anderen Promis - und vergießt schließlich bittere Tränen.

Stephen Dürr (51) erklärt Eva Benetatou (33), dass sie mit Patrick Romer für seinen Geschmack zu "flirty" umgeht. © RTL

Schon seit Tagen hatten mehrere Teilnehmer des Dschungelcamps nach eigener Aussage bemerkt, dass Eva ziemlich am vergebenen Bauern kleben würde - ehe Stephen Dürr (51) schließlich die Initiative ergreift und das Gespräch mit seiner Mitcamperin sucht.

"Du bist flirty unterwegs. [...] Ich weiß nicht, ob du es selber nicht merkst, aber es wirkt einfach so. [...] 'Patrick hier, Patrick da, wo ist Patrick?'", schildert er seinen Eindruck, was die 33-Jährige nicht auf sich sitzen lassen will. "Da ist gar nichts! [...] Ich müsste so auf den Kopf gefallen sein, wenn ich jemals so etwas bei einem vergebenen Mann machen würde. Wie kannst du mir sowas unterstellen?", weist sie den Vorwurf entschieden zurück und erklärt Patrick - neben Hubert Fella (58) - stattdessen zu ihrer Bezugsperson.

Angesichts der Tatsache, dass Eva vor ihrem Einzug in den australischen Busch wochenlang wegen ihres One-Night-Stands mit dem verheirateten Serkan Yavuz (32) in den Schlagzeilen gelandet war, erübrigt sich die Frage eigentlich. So wäscht auch Best Buddy Hubert der Düsseldorferin den Kopf, nachdem diese sich heulend an den Weiher verdrückt hat, und rät ihr, in puncto Patrick lieber auf Distanz zu gehen.

"Ich sage dir offen und ehrlich: Ich habe das Gleiche gedacht: 'Jetzt begeht sie den Fehler schon wieder.' Du warst immer oben bei ihm [Patrick, Anm. d. Red.]", konfrontiert der 58-Jährige die gebürtige Griechin angesichts ihrer Historie mit ihrem Verhalten, ehe schließlich auch Patrick die Aussprache mit Eva sucht.